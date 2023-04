Gülcan Kamps muss nach 1,5 Jahren abstillen

Ab jetzt nur noch Fläschchen

Ende 2021 brachte Gülcan Kamps ihr erstes Kind zur Welt. Nach anderthalb Jahren Stillen will die Moderatorin dem Baby jetzt die Flasche geben.

Düsseldorf – Im Dezember 2021 änderte sich das Leben der ehemaligen VIVA-Moderatorin Gülcan Kamps (40) für immer. Damals brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, dessen Geschlecht und Namen Gülcan seitdem streng unter Verschluss hält. Trotz alledem ist die Immobilienmaklerin seit der Geburt ihres Kindes vermehrt als Mami-Influencerin auf Social Media unterwegs und spricht mit ihren Followern regelmäßig über die Höhen und Tiefen des Elterndaseins. Wie sie jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitteilte, steht Gülcan derzeit vor einer besonders großen Herausforderung: Nach anderthalb Jahren will sie ihr Kind endgültig abstillen.

Bekanntermaßen ist der Prozess des Abstillens oft nicht nur für den Säugling, sondern auch für die Mutter eine schwierige Phase. Immerhin bekommt das Baby an der Brust nicht nur wichtige Nahrung, sondern auch Momente der Ruhe und Zuneigung. Damit Gülcan ihrem Kind das Fläschchen so attraktiv wie möglich machen kann, holte sich der TV-Star deshalb jetzt die Hilfe der Netzgemeinde.

Gülcan Kamps bittet ihre Instagram-Follower um Ratschläge zum Abstillen

Sie sei einfach „ratlos“, gibt Gülcan Kamps in einer Nachricht an ihre Instagram-Fans zu. Anderthalb Jahre habe sie „Baby Kamps“ jetzt gestillt und obwohl das Kleinkind bereits fleißig Breikost zu sich nehme, lege Gülcan ihren „kleinen Schatz“ trotzdem noch regelmäßig an die Brust. Dass das Abstillen gerade jetzt zu so einem wichtigen Thema im Hause Kamps wird, hat einen triftigen Grund: Die Fernsehmoderatorin und ihr Ehemann wollen schon bald ein zweites Kind bekommen!

Deshalb hofft Gülcan jetzt auf die Hilfe ihrer Follower. „Mein Frauenarzt hat mir dringend empfohlen abgestillt zu haben, bevor ich wieder schwanger werde“, schreibt sie auf Instagram, „wir haben uns schon so oft gegenseitig geholfen, daher hoffe ich auf die passende Idee/Lösung/Ansatz in den Kommentaren. Jede Stillbeziehung ist sehr individuell und einen richtigen Tipp zu geben ist total schwer (das weiß ich). Trotzdem hoffe ich, dass etwas dabei ist.“ Wenn alles klappt, könnte Gülcan ihre Fans also schon bald mit freudigen Baby-News überraschen!

