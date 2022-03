Neuer Look: Gülcan Kamps ungeschminkt und mit neuen Haaren

Gülcan Kamps zeigt das Ergebnis ihres Friseurbesuchs auf Instagram © Instagram/Gülcan Kamps

Ein Friseurbesuch birgt immer ein Risiko – das weiß auch Gülcan Kamps. Ihren Followern zeigte sie jetzt das Ergebnis ihres jüngsten Experiments.

Düsseldorf – Wer kennt es nicht? Voller Hoffnung auf einen frischen Look besucht man den Friseursalon, nur um später total enttäuscht und mit leerem Geldbeutel den Heimweg anzutreten. Auch TV-Star Gülcan Kamps (39) ist sich des Risikos bewusst, einen Stylisten an die geliebte Mähne zu lassen. Trotzdem wagte die ehemalige VIVA-Moderatorin nach langer Zeit mal wieder den Gang zum Friseur – und wie sie in ihren Instagram-Storys verrät, ist das Experiment glücklicherweise gut ausgegangen.

Bereits vor einigen Tagen erzählte die frisch gebackene Mama ihren Followern, dass ein Besuch im Beauty-Salon ansteht. Seitdem hörte man auf Social Media nicht mehr viel von Gülcan. Einige Fans befürchteten daraufhin, dass der Friseurtermin in einer Katastrophe geendet war. Doch die Influencerin gibt Entwarnung: Sie ist vollends zufrieden mit ihren neuen Haaren! „Ihr habt mich auf meinen letzten Friseurbesuch angesprochen und ich habe es noch nicht gepostet. Hier ist das offizielle Nachher-Video. Ich bin sehr happy damit“, präsentiert sich Gülcan umgeschminkt in den sozialen Netzwerken.

Von ihrem Friseur hat Gülcan Kamps auch gleich einige wichtige Haar-Infos erhalten

Bevor sich Gülcan Kamps von ihrem Haarstylisten die splissigen Spitzen kürzen ließ, musste aber noch einmal ganz genau nachgemessen werden. Dabei kam heraus, dass die langen Locken der Entertainerin trotz seltener Salon-Besuche noch immer ziemlich gesund sind. „Ich konnte beim Friseur auch nochmal ganz genau nachchecken, wie viel meine Haare in den letzten Monaten gewachsen sind“, erzählt sie in ihrer Story weiter, „das waren ungefähr vier Zentimeter, was wirklich sehr, sehr viel ist.“

Doch obwohl Gülcan Wert auf ein gepflegtes Äußeres legt, wählte sie ihren Friseursalon keineswegs auf der Grundlage guter Bewertungen aus. „Ich habe mir extra einen Friseur gesucht, der fußläufig von uns zu erreichen ist. Ich brauche insgesamt maximal fünf Minuten, um zu Hause zu sein“, verriet sie vor ihrem Termin. Mit einem kleinen Baby daheim haben sich die Prioritäten im Hause Kamps also ganz klar verschoben.