15 Kilo abgenommen: Gülcan Kamps zeigt ihren schlanken After-Baby-Body

Gülcan Kamps zeigt ihren After-Baby-Body 6 Monate nach der Geburt © instagram.com/guelcankamps

Gülcan Kamps postete ein Foto, auf dem sie sich sechs Monate nach der Geburt zeigte. Der Star sprach über ihre Gewichtsabnahme nach der Entbindung.

Düsseldorf – Gülcan Kamps (39) hatte im Dezember des vergangenen Jahres verkündet, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps (40) ihr erstes Baby auf der Welt begrüßte. Die Moderatorin und frischgebackene Mama lässt ihre Fans in regelmäßigen Abständen an ihrem Alltag mit einem Neugeborenen teilhaben und verkündete zuvor, dass das Muttersein manchmal zwar ganz schön anstrengend sein kann, sie dennoch nicht glücklicher sein könnte!



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ Gülcan ihre Fans jetzt an einem Update ihres schlanken After-Baby-Bodys teilhaben, in dem sie über ihre Gewichtsabnahme sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes sprach. Im Rahmen des Postings teilte sie einen schönen Schnappschuss von sich, auf dem sie zufrieden in die Kamera lächelt und ein bauchfreies Oberteil, eine stylische Hose und eine Sonnenbrille in Schwarz trägt.

Auf dem Bild ist zu erkennen, dass bei Gülcan Kamps nach der Entbindung die Babykilos gepurzelt sind. In der Bildunterschrift des Beitrags schrieb sie: „6 Monate nach der Geburt sind die 15 kg Babykilos wieder runter und ich so dankbar, dass mir mein Körper dieses wunderschöne, kleine Wunder, mein Baby, geschenkt hat.“

Die stolze Mama fügte gegenüber ihren Followern hinzu, dass die Gesundheit und das Glück für alle Neu-Mamas nach der Entbindung am allerwichtigsten sei, ganz egal, wie viel Gewicht die frischgebackenen Mütter dabei auf die Waage bringen. Sie verkündete: „Ganz gleich, ob ihr nach der Geburt mehr, weniger oder das gleiche Gewicht auf die Waage bringt, ist das wichtigste, gesund & glücklich mit euch und eurem wundervollen Baby zu sein.“

Zudem setzte sich Gülcan Kamps für Vielfalt und Frauenpower ein, indem sie ihre Fans erinnerte: „Jede Frau und jeder Körper ist anders und das ist doch fantastisch!“ Und auch die passenden Hashtags #vielfalt, #frauenpower, #babys und #zsammenhalt durften bei ihrem Update über ihren After-Baby-Body natürlich nicht fehlen!