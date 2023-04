Günther Jauch zu „Wer wird Millionär“-Kandidatin: „Das Problem sind Sie“

Diese Kandidatin trödelte ihm zu sehr: Weil sich Isabel Neumerkel (33) bei ihren Antworten viel Zeit ließ, stänkerte „WWM“-Moderator Günther Jauch (66) in der Sendung. © RTL+

Diese Hallenserin ging dem „Wer wird Millionär“-Moderatoren Günther Jauch mächtig auf die Nerven. Isabel Neumerkel hatte sich am vergangenen Freitag (3. April) mit Hilfe von mehreren Jokern bis zur 4.000-Euro-Frage durchgeschlagen. Als Überhangskandidatin kam die Autorin, Übersetzerin und Lektorin am Montag dann in die Sendung zurück. Sehr zum Leidwesen von Günther Jauch, der mit den langen Bedenkzeiten der Teilnehmerin so gar nicht umgehen konnte.

So kam es zu mehreren Wortwechseln, die den Moderator von einer fiesen Seite zeigten. So äußerte er seine Sorge um die Einschaltquoten und versuchte, durch „neue Regeln“ Druck zu machen. Doch die Kandidatin ließ sich nicht so einfach aus der Ruhe bringen und dachte weiter lange nach. Schließlich platze der Jauch heraus: „Das Problem sind Sie im Moment!“ und gab auf Nachfrage zu, Neumerkel loswerden zu wollen.

Scherzte Moderator Jauch oder hat er sich im Ton vergriffen?

Es ist nicht klar, ob die Spitzen lustig gemeint sein sollten, oder ob dem Moderator einfach der Geduldsfaden gerissen ist. Dem Erfolg der 33-Jährigen tat sein Verhalten jedenfalls keinen Abbruch. Sie gab bei der Frage, nach der richtigen Bezeichnung für die Münzvorrichtung an Einkaufswagen zwar auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich jedoch immerhin schon 32.000 Euro erspielt.

Aber auch beim Abschied ätzte der sonst als gelassen bekannte Moderator noch weiter. Auf die Frage, was sie mit ihrem Gewinn anfangen wolle, antwortete die Kandidatin, sie wolle sich eine Auszeit nehmen. Daraufhin stichelte Jauch: „„Eine Auszeit, ja! Bedenkzeit!“