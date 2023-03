Günther Klum ermahnt Leni Klum bei Instagram

Leni Klum treibt ihre Model-Karriere fleißig auf Social Media an. Unter einem neuen Post war jetzt allerdings Kritik von Großvater Günther Klum zu lesen. © Imago Images

Los Angeles – Ganze 1,7 Millionen Follower hat Leni Klum (18) auf Instagram bereits für sich gewinnen können. Dabei scheinen ihre Fans aus der ganzen Welt zu stammen: Durch ihre Mutter Heidi Klum (49) ist das Nachwuchsmodel in ganz Deutschland bekannt, doch aufgewachsen ist Leni in Heidis Wahlheimat Amerika. Dementsprechend spricht Leni selbstverständlich fließend Englisch und kommuniziert auch mit ihren Social-Media-Followern häufig in der Landessprache der USA. Einem Familienmitglied scheint das jedoch gar nicht zu passen.

In einem neuen Instagram-Beitrag bewirbt Leni Klum ein Serum für die Hautpflege. Unter das Foto, das sie mit dem kleinen Fläschchen in Nahaufnahme zeigt, schrieb die gebürtige New Yorkerin, dass sie sich nach einem anstrengenden Tag gerne mit einem guten Kosmetikprodukt entspanne. Den Post verfasste Leni auf Englisch. Genau deshalb meldete sich in der Kommentarspalte ihr Großvater Günther Klum (77) zu Wort.

Günther Klum findet, dass seine Enkelin Leni auch auf Deutsch posten sollte

Günther Klum spielte in der Modelkarriere seiner Tochter Heidi eine entscheidende Rolle. Auch heute noch verwaltet „Papa Klum“ die Aktivitäten der „Germany’s Next Topmodel“-Macherin innerhalb Deutschlands. Vielleicht wünscht sich der gelernte Chemiefacharbeiter deshalb, dass Leni mehr Rücksicht auf ihre deutschsprachigen Fans nimmt. Unter den aktuellen Instagram-Beitrag seiner Enkelin schrieb Günther: „Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest.“

Für seinen Kommentar erhielt Günther Klum bereits um die 150 Likes. Doch der Großteil der Instagram-User scheint eher auf Leni Klums Seite zu stehen. „Jetzt kann ein Model schon mal perfekt Englisch und es ist auch nicht richtig“ und „Warum sollte sie? Sie lebt in den USA!“ sind nur einige der kritischen Bemerkungen. Ein Nutzer fand außerdem, dass Klum Senior solche Themen besser unter vier Augen statt öffentlich auf Social Media besprechen sollte: „Das könnte der Opa seiner Enkeltochter ja auch persönlich sagen und nicht hier in aller Öffentlichkeit. Tut sicher nichts für ein entspanntes Familienverhältnis.“ Was wohl Heidi Klum zu dem Thema sagen würde?