Sänger der Spider Murphy Gang wird 70: Rock weiter, Günther!

München - Günther Sigl, der Sänger der Spider Murphy Gang, wird 70. Wir haben einige Wegbegleiter gebeten, einen kleinen Geburtstagsgruß für ihren Günther zu schreiben.

Seine Musik gehört zu München wie der Schampus zur Schickeria. Oder wie a Mass zum Chinesischen Turm. Am Mittwoch wird Günther Sigl, Sänger der Spider Murphy Gang, runde 70 Jahre alt. Stellt sich die Frage: Wie feiert ein Spider so sein Jubiläum? „Ich geh mit meiner Familie und ein paar Freunden zu meinem Lieblings-Italiener. Nur im kleinen Kreis“, verrät der Komponist von Mega-Hits wie Skandal im Sperrbezirk oder Wo bist du? der tz. „Nix Großes also. Ich kann ja selber kaum glauben, dass ich so alt bin!“

Das kann keiner so richtig – auch seine Freunde nicht. Wir haben einige Wegbegleiter gebeten, einen kleinen Geburtstagsgruß für ihren Günther zu schreiben. Als Überraschung. Logisch, jeder hat sofort mit Begeisterung mitgemacht – von Otti Fischer über Willy Michl bis hin zu Wolfgang Fierek. Lesen Sie selbst:

Du bist das echte Sigl

+ Ottfried Fischer. © dpa Happy Birthday, Günther Lord Sigl, Bewahrer of Bavarian and ­global Rock’n’Roll forever!

Da kommt die Erinnerung: Drehleier-Eröffnung, Du biegst mit der Schultüte um die Ecke. Das ist auch schon über 40 Jahre her. Wir müssen unbedingt zeitnah testen, ob Du mit dem rechten Arm über den Kopf mit der rechten Hand das linke Ohr schon halten kannst. Dein Alter nehmen wir Dir noch immer nicht ab. Um den Rock’n’Roll macht euch keine Sorgen: Wir haben das SIGL.

Dein Otti Fischer

Du bist der Beste

+ Willy Michl. © fkn Lieber Bruder Günther Sigl,

Als Bluesbarde & Isarindianer gratuliere ich Dir zum Geburtstag aus dem Herz eines Musikmannes, wie auch Du einer bist. Du hast mit dem bairischen Rock’n’Roll sowie Deinen witzigen und wahrhaftigen Texten den Menschen weit über Deutschland hinaus Freude bereitet und das Leben schöner gemacht. Du bist einer der besten Musiker, die ich kenne, und ich liebe es, mit Dir auf der Bühne zu stehn. Ich segne Dich und wünsche Dir ein langes Leben, Glück, Gesundheit und Musik.

Dein Freund & Bruder Willy Michl

Du bist bewundernswert

+ Günter Sigl mit Barney Murphy. © Oliver Bodmer Lieber Günther,

wir haben viel erlebt in all diesen ­Jahren. Nach 40 Jahren ­zusammen in einer Rock’n’Roll-Band – da sind wir zwei eigentlich wie verheiratet. Und noch immer gibst Du jedes Jahr bis zu 100 Konzerte, stehst 100 Mal auf der Bühne. Ein großes ­Kompliment dafür. Zu deinem 70. Geburtstag wünsche ich Dir alles Gute. Und weißt Du was? Die nächsten zehn Jahre schaffen wir mit unserer Band auch noch! Oder?

Dein Barny Murphy Gmell

Du bist Energie

+ OB Dieter Reiter. © dpa Lieber Günther,

alles Gute zum Geburtstag! Eure Songs sind längst Hymnen für München. Mein persönlicher Lieblingshit: Sommer in der Stadt. Passt vielleicht nicht ganz in die Jahreszeit, aber jeder, der den Englischen Garten kennt, kann diesen Song mit seinem ganz persönlichen Lebensgefühl verbinden. Ich wünsch Dir Energie und Gesundheit und einfach Spaß beim Rocken!

Dein Dieter Reiter

Du hälst uns jung

+ Fritz Egner. © Oliver Bodmer Lieber Günther,

Memphis hatte Elvis, New Orleans hatte Fats Domino, Macon hat Little Richard – und München hat Dich! Ein bayerisches Unikat, das sein Leben und Wirken in diese Musik so überzeugend einbrachte, dass man ihn einfach mögen muss. Mit 70 überzeugst Du uns immer noch, dass der Rock’n’Roll einfach jung hält. Alles Gute!

Dein Fritz Egner

Du bist a ehrliche Haut

+ Wolfgang Fiereck. © Sigi Jantz Lieber Günther,

ich wünsch Dir alles Gute! Und: Ich sag danke! Eure Musik war immer echt und ehrlich. Keiner hat Schwabing und unser Lebensgefühl je besser besungen. Und ich hab damals Ende der 70er-Jahre schon gewusst, dass ihr mal ganz groß rauskommt.

Ich hab ein Angebot für Dich: Wenn Du einmal auf der Route 66 dahinrasen, diese Wildheit spüren willst – dann würde ich jederzeit Dein Tourguide sein. Auf meiner Harley, klar. Keep rockin’!

Dein Wolfgang Fierek

Armin Geier