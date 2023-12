„Du fehlst mir so sehr“: Guido Maria Kretschmer trauert um seine Mutter

Von: Lisa Klugmayer

Traurige Nachrichten von Guido Maria Kretschmer: Der Star-Designer trauert um seine Mutter und nimmt mit rührenden Worten Abschied.

Hamburg – Erst vor kurzem machte Guido Maria Kretschmer (58) die Demenz-Erkrankung seiner Mutter in seinem Buch „19521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ öffentlich. Jetzt – nur wenige Tage vor Weihnachten – muss sich der Designer von ihr verabschieden. Marianne Kretschmer starb am 14. Dezember 2023 im Alter von 84 Jahren.

Kurz nach dem Tod seines Vaters: Guido Maria Kretschmer trauert um seine Mutter

In einem bewegenden Instagram-Post nimmt Guido Maria Kretschmer von seiner Mutter Abschied. „Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt“, schreibt der Designer unter zwei Schwarz-Weiß Fotos von seiner Mutter und sich. „Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele. Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin“, ergänzt er.

„Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr …“, so Guido Maria Kretschmer schließlich. Erst im August diesen Jahres ist Kretschmers Vater Erich (†87) gestorben.

Mutter von Guido Maria Kretschmer gestorben: Fans trauern mit ihm

Seine Fans fühlen mit ihm. „Deine Eltern haben einen ganz tollen Menschen aus dir gemacht!!! Liebe endet nie, aufrichtige Anteilnahme, lieber Guido“, schreibt ein Fan. „Ach Guido! Das tut mir so leid. Mein allerherzlichstes Beileid, ich fühle mit dir“, kommentiert ein anderer. „Oh nein Guido, das tut mir so leid. Mein herzliches Beileid an dich und deine Familie, ich bin mir sicher, dass sie sehr, sehr stolz auf ihren Sohn ist“, nimmt auch Promi-Kollege Riccardo Simonetti Anteil.