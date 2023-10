Unerfüllter Traum: Guido Maria Kretschmer wäre gerne Vater geworden

Teilen

Guido Maria Kretschmer präsentiert sich in seinem neuen Buch so privat wie noch nie. In einem Interview zur Buchveröffentlichung spricht er nun auch von seinem unerfüllten Kinderwunsch.

Hamburg – Von außen betrachtet kann sich Guido Maria Kretschmer (58) eigentlich nicht beschweren. Der Modemacher ist einer der erfolgreichsten Designer Deutschlands und seine TV-Show „Shopping Queen“ ist über die Jahre zu einem echten Kultformat avanciert. Auch privat läuft es bei Kretschmer schon seit langer Zeit ziemlich rund.

Mit seinem Partner Frank (68) ist der Fashion-Experte bereits seit fast vierzig Jahren zusammen, 2018 heiratete das Paar auf der Nordseeinsel Sylt. In seinem neuen Buch „19521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ spricht Kretschmer jedoch auch über die Schattenseiten seines bisherigen Lebens. Darin kommt unter anderem auch sein unerfüllter Kinderwunsch zur Sprache.

Guido Maria Kretschmer wäre eigentlich gerne Vater geworden

Sein neuestes Werk widmet Guido Maria Kretschmer seinen Eltern. Insbesondere die enge Bindung zu seinem verstorbenen Vater habe auch in ihm irgendwann den Wunsch geweckt, Nachwuchs zu bekommen. „Frank und ich sind quasi an der Gebärmutter gescheitert. [...] Ich hätte es aber schon schön gefunden, Vater zu sein“, sagte er nun im Interview mit „bild.de“.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Dass sein Traum von einer kleinen Familie letztendlich scheiterte, findet Kretschmer heute nicht mehr schlimm. Er sei eh zu beschäftigt und zum jetzigen Zeitpunkt auch bereits zu alt. „Trotzdem glaube ich, dass wir tolle Eltern geworden wären. Frank wäre ein wunderbarer Vater geworden. Und ich hätte die Kinder wahrscheinlich zu sehr verwöhnt“, gibt der Modezar unumwunden zu.

Guido Maria Kretschmer verdankt den Erfolg auch seinem Partner Frank

Die langjährige Beziehung zu seinem Ehemann Frank konnte durch den unerfüllten Kinderwunsch des Paares nicht erschüttert werden. Zu tief scheint die Bindung, die die beiden Männer seit 38 Jahren vereint.

Am 8. September 2018 heiratete Modedesigner Guido Maria Kretschmer seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters. © IMAGO / Sven Simon & IMAGO / Political-Moments

Dass er heute ein gefeierter Designer und TV-Star ist, verdankt Guido Maria Kretschmer laut eigener Aussage vor allen Dingen Franks loyaler Unterstützung. „Ich hatte immer das Gefühl: Ich mache das Ganze hier nicht alleine! Das ist ein großes Geschenk. Zu vielen Dingen hätte ich alleine gar nicht den Mut gehabt“, verriet er. Der Modedesigner ist kürzlich von Barbara Schöneberger (49) bei „Verstehen Sie Spaß?“ gehörig veräppelt worden. Verwendete Quellen: bild.de