Nachdem es mit Karina nicht mehr klappte: Gustav wird wieder „Bachelorette“-Kandidat

Zwischen Gustav Masurek und Karina Wagner wird es wohl definitiv kein Liebes-Comeback geben. Der Reality-TV-Darsteller tritt stattdessen erneut bei der „Bachelorette“ an.

Gustav Masurek (33) ist offenbar wieder Single! Der Reality-TV-Star ist derzeit in der RTL+ Sendung „Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen“ zu sehen. Dort zofft er sich immer wieder mit seiner Freundin Karina Wagner (26). In einer Folge benutzte er ihr gegenüber sogar das F-Wort und warf ihr heftige Beleidigungen an den Kopf. Karina wiederum bezeichnete ihn als „krankhaft“ und behauptete, dass ihre Mutter sogar Angst habe, Gustav könnte ihr was antun.

Weil die Show nach wie vor ausgestrahlt wird, darf sich das Paar nicht offiziell zu seinem Beziehungsstatus äußern. Nun scheint jedoch klar zu sein, dass die turbulente Romanze ein für alle Mal gescheitert ist. In mehreren Schweizer Medien wurde Gustav als Kandidat der dortigen „Bachelorette“-Staffel angekündigt. Dort stellte er sich mit den Worten „Ich bin ein großer Quatschkopf“ vor und verriet, dass er in seiner Freizeit gerne Zeit mit seinem Hund verbringe. Wie unter anderem 20min.ch berichtet, sei der Paderborner seit sieben Monaten Single.

Gustav Masurek: Klappt es im zweiten „Bachelorette“-Anlauf?

Bei dem Format bekommt Gustav die Gelegenheit, Bachelorette Yara Buol (25) zu bezirzen. Im Juli 2021 versuchte er noch, das Herz der deutschen Bachelorette Maxime Herbord (28) zu erobern. Allerdings schied der 33-Jährige bereits in der ersten Folge aus. Anschließend probierte er es mit dem Ableger „Bachelor in Paradise“, wo er sich in Karina Wagner verliebte. Die brünette Schönheit hatte es 2021 beim „Bachelor“ bis zur siebten Folge geschafft, bis Niko Griesert (32) sich in der Nacht der Rosen von ihr verabschiedete.

Kürzlich gab es Gerüchte, wonach Gustav mit Reality-Sternchen Kate Merlan (36) anbändelt. Die beiden TV-Stars waren zusammen in einem Restaurant essen und sorgten damit für Dating-Spekulationen. In seiner Instagram-Story stellte Gustav anschließend klar, dass er nur mit Kate befreundet sei. „Zwischen mir und Kate läuft nichts. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass sie nicht mein Typ ist“, betonte er.