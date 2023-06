„Gut dabei“: Helene Fischer unterbricht Konzert für Gruppe angetrunkener Fans

Teilen

Helene Fischer unterbricht kurzzeitig ihr Konzert in Mannheim für eine mitreisende Fangruppe. Gemeinsam singt sie mit den bereits angetrunkenen Fans einen ihrer größten Hits und gibt charmant einen Ratschlag.

Mannheim – Am vierten Tag in der SAP-Arena hat Helene Fischer (38) kurzzeitig ihre Performance im Rahmen ihrer „Rausch Live“-Tour zusammen mit dem Ensemble Cirque du Soleil unterbrochen und sich die Zeit genommen, mit einer Fangruppe zu feiern.

„Ihr seid wiedergekommen, nach Mannheim!“, hört man den Schlagerstar in dem Instagram-Video eines Konzertfotografen rufen, der die Szene mitgefilmt hatte. Gemeinsam mit Helene Fischer stimmte die Gruppe das Erfolgslied „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“ aus dem Jahr 2009 an, bei dem auch die restlichen Fans in der Halle sofort mitsangen.

Kurz darauf erzählte die Sängerin, dass sie die Gruppe bereits bei einem vergangenen Konzert mit einem gut gemeinten Ratschlag versorgte: „Wenn man was trinkt, muss man immer ein bisschen was essen. Das habe ich euch geraten“, witzelte der Schlagerstar und fügte hinzu: „Ihr habt nichts draus gelernt: Ihr seid heute wieder so gut dabei!“ Für das sympathische Schwätzchen mit der Fangruppe gab es aus der SAP-Arena lauten Applaus.

Verzögerter Tour-Start wegen Rippenfraktur

Damit hat Helene Fischer einmal mehr bewiesen, wie wichtig ihr ebenjene Momente mit den Fans sind. Aktuell zeigt sich die Schlagerqueen im Rahmen ihrer “Rausch Live”-Tour mit gewohnter Power auf den größten Bühnen Deutschlands. Der ursprüngliche Startschuss ihrer Tournee (21. März) musste aufgrund einer Rippenfraktur verschoben werden. Seit dem 11. April ist die Sängerin nun auf Tour.

Wir wollen alles zu Helene Fischer wissen - ihr auch? Dann helft uns und nehmt an unserer Schlager-Umfrage zu Helene Fischer teil. Alles was ihr interessant findet, recherchieren wir für euch. Hier geht‘s zu den Fragen >>>Umfrage<<<

Helene Fischer „Rausch Live“-Tour 2023

Neben Deutschland sind auch Konzerte in Österreich und der Schweiz geplant. Mehr als 70 Termine stehen bei Fischer im Kalender. Das große Finale der „Rausch Live“-Tour findet am 8. Oktober in Frankfurt statt. Für eingefleischte Fans hat die Schlagersängerin indes einen Tipp: Diese sollten sich Fan-Tattoos gut überlegen, so Helene Fischer. Verwendete Quellen: Instagram.com