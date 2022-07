Gute Fußbalsame kommen ohne Paraffine aus

Jetzt im Sommer zeigt sich, wer Zeit in seine Fußpflege steckt. Denn fleißiges Cremen mit Fußbalsam kann dafür sorgen, dass man weniger Hornhaut bildet. © Christin Klose/dpa-tmn

Geschmeidige Haut an den Füßen, ganz ohne Hornhaut - die ist in der Sandalenzeit gefragt. Also her mit dem Fußbalsam! Laut „Öko-Test“ darf bei den meisten Produkten guten Gewissens gecremt werden.

Frankfurt/Main - Jetzt im Sommer zeigt sich, wer Zeit in seine Fußpflege steckt. Denn in Sandalen und Flipflops lassen sich Schwielen und Hornhaut kaum verstecken.

Wer die Haut an den Füßen regelmäßig mit Creme oder Balsam pflegt, kann Hornhautprobleme oft vermeiden. Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat 24 Fußbalsame auf schädliche Inhaltsstoffe hin untersucht (Ausgabe 8/2022).

17 Produkte schnitten im Test sehr gut ab - mit ihnen darf sorglos gecremt werden. Und zum Teil für wenig Geld: Der günstigste Fußbalsam mit sehr guter Bewertung stammt von Lidl (1,25 Euro pro 100 Milliliter). Zum Vergleich: Das teuerste Produkt unter den Testsiegern von Dr. Hauschka kostet gut 15-mal so viel.

Paraffine und Silikone müssen nicht sein

Fünf Fußbalsame fielen bei den Öko-Testern allerdings durch. Darunter die drei Produkte im Test mit Silikonen und Paraffinen. Der Haken an paraffinhaltigen Produkten: Sie können mit Erdöl-Überbleibseln verunreinigt sein, die wiederrum krebserregend wirken können.

Auch mit Blick auf den Pflegeeffekt finden die Ökotester Paraffine und Silikone wenig überzeugend. Natürliche Fette wie Sheabutter oder Avocadoöl pflegen demnach besser.

Übrigens: Laut „Öko-Test“ reicht es theoretisch, die Füße mit der normalen Bodylotion zu pflegen. Die Balsam-Hersteller werben allerdings mit allerlei Extras - von erfrischenden Bestandteilen wie Limetten- oder Teebaumöl bis hin zu einer Deo-Wirkung. dpa