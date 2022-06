Gute Laune trotz Regenwetter: Queen Elizabeth II. eröffnet „Holyrood Week“

Von: Larissa Glunz

Teilen

Zum Auftakt der „Holyrood Week“ zeigte sich Queen Elizabeth II. gut gelaunt in Edinburgh. (Fotomontage) © Anwar Hussein/Imago/Jane Barlow/dpa

Queen Elizabeth II. lässt sich den Auftakt der „Holyrood Week“ nie entgehen. Auch in diesem Jahr konnte sie in Edinburgh den königlichen Startschuss geben. Ihre Teilnahme war bis zuletzt ungewiss gewesen.

Edinburgh – Queen Elizabeth II. (96) hat sich in den letzten Monaten auf Schloss Windsor zurückgezogen und verlässt ihren Wohnsitz nur noch für Termine, die ihr wirklich am Herzen liegen und ganz oben auf ihrer Agenda stehen. Auch die „Holyrood Week“ in Schottland zählt dazu.

Eine Woche ganz im Zeichen der Krone: Queen Elizabeth II. läutet „Holyrood Week“ ein

Dass Queen Elizabeth II. für die diesjährige „Holyrood Week“ in den Norden reisen wird, hat das Königshaus erst kurzfristig publik gemacht. Jedes Jahr machen sich die Regentin und ihre Familie Ende Juni auf den Weg nach Schottland, um eine Woche lang Land und Leute zu zelebrieren. Die Queen wohnt während ihres Besuchs in ihrer offiziellen schottischen Residenz Holyrood-Palast.

Im Auto fuhr Queen Elizabeth in Edinburgh vor, um mit der „Ceremony of the Keys“ die royale Woche einzuläuten. Der Königin wurden die Schlüssel der Stadt überreicht, die sie traditionsgemäß wieder den Vertretern der Hauptstadt Schottlands anvertraute. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der großen Feier zum Queen-Jubiläum in London musste sich die 96-Jährige auf ihrem Gehstock abstützen, ihrer guten Laune tat dies jedoch keinen Abbruch.

Queen Elizabeth II. lächelt die Sorgen um ihre Gesundheit einfach weg

Mit einem strahlendem Lächeln auf den Lippen trotzte Queen Elizabeth den dunklen Wolken über dem Holyrood-Palast. Auch die Follower der Royal Family zeigten sich begeistert von ihrem Auftritt in Begleitung von Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie (57). Positive Kommentare wie „Es ist eine große Freude, sie so zu sehen“ oder „Sie sieht fabelhaft aus“ finden sich unter dem kurzen Clip, den das Königshaus auf Instagram geteilt hat.

Dass Queen Elizabeth höchstpersönlich die „Holyrood Week“ in Schottland eröffnete, löste bei den Fans eine Welle der Begeisterung aus. © Screenshot/Instagram/theroyalfamily

Dass es der Monarchin wieder besser geht und sie sich fitter fühlt, beweist nicht nur ihre Reise nach Schottland. Wie eine Quelle aus ihrem näheren Umfeld unlängst offenbarte, ist Queen Elizabeth nach einer längeren Reitpause wieder zurück im Sattel. Verwendete Quellen: Instagram/theroyalfamily