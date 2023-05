Gwyneth Paltrow erzählt über Sexleben mit Pitt und Affleck

Gwyneth Paltrow verrät pikante Details über ihr Liebesleben mit Brad Pitt und Ben Affleck. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

„Ben war technisch hervorragend“, sagt Gwyneth Paltrow in einem Interview. Aber auch Brad Pitt hatte seine Vorzüge beim Liebesspiel. Die Schauspielerin plaudert aus dem Nähkästchen.

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow („Shakespeare in Love“) erinnert sich an die unterschiedlichen Qualitäten ihrer beiden Ex-Partner Brad Pitt und Ben Affleck. „Sie waren beide gute Küsser“, sagte die 50-Jährige über die beiden Schauspieler, mit denen sie vor mehr als 20 Jahren Beziehungen hatte, im „Call Her Daddy“-Podcast.

Auf die Frage der Moderatorin Alexandra Cooper, mit wem sie besseren Sex gehabt habe, antwortete Paltrow: „Das ist wirklich schwer. Denn Brad war zu der Zeit sozusagen die große Chemie, die Liebe deines Lebens. Und dann war Ben technisch hervorragend.“

Die Schauspielerin und Unternehmerin war in den 90er Jahren mit ihrem Schauspiel-Kollegen Pitt verlobt, bis sie sich 1997 trennten. Später hatte Paltrow eine Beziehung mit Affleck. Mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, war sie von 2003 bis 2016 verheiratet. 2018 heiratete sie den Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk („Glee“).

Paltrow verglich ihre beiden Ex-Partner noch in anderen Punkten: Pitt sei romantischer gewesen und habe vermutlich den besseren Stil gehabt. Affleck habe sie eher zum Lachen bringen können, sie sei mit ihm aber auch eher in Streit geraten. dpa