GZSZ-Aussteig von Nazan: Fans zutiefst traurig über letzte Folge mit Vildan Cirpan

Teilen

Vildan Cirpan verlässt GZSZ © RTL / Rolf Baumgartner

Ein weiterer GZSZ-Abschied, der die Herzen der Zuschauer bricht: Schauspielerin Vildan Cirpan war diese Woche ein letztes Mal bei GZSZ zu sehen.

GZSZ-Fans mussten in dieser Woche ganz stark sein: Schauspielerin Vildan Cirpan verabschiedet sich von Kult-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Natürlich verlässt auch somit ihre Rolle Nazan Akinici den Kolle-Kiez.

Bereits gestern, den 7. April 2022, war Vildan zum letzten Mal bei GZSZ im TV zu sehen. Die 31-Jährige freut sich nun erstmal auf eine Auszeit und viele spannende Projekte, wie Vildan in einem RTL-Interview verriet.

Die Schauspielerin ist seit März 2020 als Nazan durch Berlin gewirbelt und hat in den zwei Jahren viele GZSZ-Fans begeistert. Die 31-Jährige hat in ihrer Zeit bei der Kult-Soap viel erlebt und Momente mit ihren Kolleg:innen geteilt, die sie niemals mehr missen möchte. Durch ihre Rolle als Nazan hat Vildan viel über sich gelernt, wie die Schauspielerin in dem Interview verriet.

Vildan verrät: „Nazan war eine schöne Herausforderung“

In dem Gespräch mit RTL beschrieb Vildan, was sie an ihrer Rolle als Nazan besonders vermissen wird. „An der Rolle Nazan Akinci habe ich vor allem ihre Treue zu sich selbst geliebt. Da wir charakterlich doch extrem unterschiedlich sind, war mir ihr Erscheinungsbild definitiv eine große Unterstützung in der Vorbereitung.”, verriet Vildan. „Die Entwicklung der Rolle Nazan war eine schöne Herausforderung, der ich mich gerne angenommen habe.”, erklärte die 31-Jährige nach ihrem Ausstieg.

Wie es für Vildan weitergeht? „Jetzt freue ich mich erst mal auf Reisen und auf Zeit für mich selbst. Ich blicke diesem Jahr ganz offen entgegen und freue mich auf neue, spannende Projekte.“, verriet die Schauspielerin. Auch wenn Nazan bald nicht mehr bei GZSZ zu sehen sein wird, bleibt uns Vildan natürlich erhalten. Ihre Fans können der Schauspielerin einfach auf Instagram folgen, denn dort hält die 31-Jährige ihre Community stets auf dem laufenden.

„Danke für euren großartigen Support und dass ihr Nazan geliebt und gelebt habt.“, schreibt Vildan auf Instagram. „Jetzt heißt es : Neues Kapitel aufschlagen und die Arme offen halten für all das Neue”, erklärt Vildan ihren Fans. Wir sind gespannt!