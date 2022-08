GZSZ-Fans in Sorge: Wird es einen Doppelausstieg von Traumpaar Toni und Erik geben?

Olivia Marei legt aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Pause bei GZSZ ein. Fans sind nun in Sorge, ob das zu einem Doppelausstieg des Traumpaares Toni und Erik führen könnte. © IMAGO/F. Kern/Future Image und IMAGO/N. Kubelka/Future Image

Die GZSZ-Schauspielerin Olivia Marei verabschiedet sich in den Mutterschutz. GZSZ-Fans befürchten nun, dass es einen Doppelausstieg des Traumpaares Toni und Erik geben wird.

Berlin – Der letzte Drehtag wurde abgeschlossen, Olivia Marei (32) musste sich von ihren GZSZ-Kollegen verabschieden. Für die 32-Jährige steht im echten Leben ein neues Abenteuer vor der Tür, denn die Schauspielerin erwartet Baby Nummer Zwei. Es soll aber kein Abschied für immer sein – Olivia will nach einem Jahr zurückkehren und den Kolle-Kiez wieder aufmischen.

Dennoch sorgt der Ausstieg von Fanliebling Toni Ahrens in der beliebten RTL-Soap für trübe Gesichter. Was den GZSZ-Anhängern aber noch mehr Sorge bereitet – was passiert mit „Erni“? Toni und Erik (Patrick Heinrich; 37) sind in der Daily-Soap DAS Traumpaar schlechthin und hören auf den lieblichen Kose-Pärchen-Namen „Erni“. Nach einer kurzen Trennung 2021 haben die Zwei wieder zueinander gefunden und könnten wohl nicht glücklicher sein – so wie auch die Fans. Müssen die nun etwa auf zwei ihrer Lieblinge verzichten?

Olivia Marei: „Für Toni wird es beruflich und privat richtig spannend“

Der letzte Drehtag von Olivia Marei stand am Freitag (19. August) an, in der Serie wird Toni aber noch bis zum Herbst zu sehen sein. Für Toni werde es in den nächsten Monaten beruflich und privat nochmal richtig spannend, verriet die werdende Mutter in einem RTL-Interview. Die Polizistin soll nämlich ein Job-Angebot in New York bekommen und Erik – enttäuscht von Johns Insolvenz – sei angetan von dem Gedanken, mit seiner Toni ein neues Leben in New York anzufangen.

Ist die Sorge der GZSZ-Fans also begründet? Via Instagram postete Olivia ein Bild ihres letzten Drehtages mit ihren liebsten Kollegen vom Set. Patrick Heinrich steht darauf in hinterster Reihe. Ob es wohl auch sein vorerst letzter Drehtag war oder lässt Toni ihren Erik zurück?

Tatsächlich sollen Eriks unzureichenden Englischkenntnisse zur Herausforderung werden und den New-York-Plänen im Weg stehen. Wird Erik trotzdem mit nach New York gehen oder überlegt sich das Traumpaar etwas anderes? Egal, wie es ausgeht – ein Glück ist es nur ein Abschied auf Zeit, denn Toni-Darstellerin Olivia Marei freut sich jetzt schon riesig auf ihre Rückkehr.

