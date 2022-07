GZSZ-Star Vildan Cirpan verkündet Trennung von ihrem Mann

Vildan Cirpan gibt sie das Ende ihrer Ehe bekannt © Instagram/vildan.cirpan

Vildan Cirpan macht offenbar gerade eine Phase voller Veränderungen in ihrem Leben durch: Erst gab sie ihre Rolle bei „GZSZ“ auf, jetzt gibt sie das Ende ihrer Ehe bekannt.

Berlin – Sie dachte, es wäre für immer, doch nach vier Jahren ist ihre Ehe bereits Geschichte: Vildan Cirpan (31) hat die Trennung von ihrem Ehemann Manu bekannt gegeben. Bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre Rolle im Soap-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Doch vor einiger Zeit entschloss sich Vildan, nicht länger als „Nazan Akıncı“ für das TV-Format vor der Kamera stehen zu wollen. Jetzt erfolgte mit dem Ehe-Aus der nächste große Einschnitt in ihrem Leben.

Auf Instagram hatte Vildan Cirpan sich zuletzt den Fragen ihrer Follower gestellt. Dabei schien insbesondere der Beziehungsstatus der gebürtigen Allgäuerin ein wichtiges Thema für ihre Fans zu sein. Auf die Frage eines Nutzers, ob sie und ihr Mann weiterhin ein Paar seien, antwortete Vildan kurz und knapp: „Nein! Wir haben uns getrennt!“ Weshalb die beiden nach vier Jahren Ehe schon wieder getrennte Wegen gehen, gab sie allerdings nicht bekannt.

Noch vor kurzem schienen Vildan Cirpan und ihr Mann ein Herz und eine Seele

Für viele Fans der ehemaligen Soap-Darstellerin kommt die Bekanntgabe der Trennung ziemlich überraschend. Denn wie unter anderem bunte.de berichtet, schwärmte Vildan Cirpan noch vor kurzem über ihre Beziehung zu Manu. Auch auf seinen Social-Media-Accounts trat der TV-Star regelmäßig in Begleitung seines Ehemannes auf. Doch wie in den meisten Fällen kann nur vermutet werden, was hinter den Kulissen des Splits wirklich abging.

Nach ihrem Ausstieg bei „GZSZ“ im April kann Vildan Cirpan jetzt als frisch gebackene Single-Frau wieder neu durchstarten. Möglicherweise plant die Wahlberlinerin auch, ihre Tätigkeit als Synchronsprecherin zu intensivieren. Unter anderem war Vildan nämlich Teil der deutschen Vertonung für die megaerfolgreiche Netflix-Serie „Sex Education“.