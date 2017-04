GZSZ: Endet der Brüderstreit in einem Geiseldrama?

Köln - Der Brüderstreit zwischen Chris und Felix bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) droht zu eskalieren! Endet der Dauerstreit in einem Geiseldrama?

Seit Wochen leiden die RTL-Zuschauer mit Chris (Eric Stefest): Sein Bruder Felix (Thaddäus Meilinger) legte absichtlich einen Brand, fälschte Beweise um Chris ins Gefängnis zu bringen und Sunny (Valentina Pahde) so ganz für sich alleine zu haben.

Zum 25-jährigen Serien-Jubiläum am 17.Mai geht es richtig zur Sache in der Daily-Soap. Als Felix seinem Bruder klarmacht, er solle die Finger von seiner Verlobten Sunny lassen, passiert es!

Felix geht bewusstlos zu Boden. Als der intrigante Bruder wieder zu sich kommt, will er alles der Polizei melden - damit würde Chris in den Knast wandern. Plötzlich brennen Chris alle Sicherungen durch: Er fesselt Felix an einen Stuhl, um so ein Geständnis von ihm zu bekommen. Doch Felix will einfach nicht reden, schweigt eisern.

Als Chris eigentlich schon aufgeben und Felix befreien will, packt dieser dann doch aus. Kurze Zeit später zerstört Felix dann aber das Handy mit dem Geständnis und entkommt.

War‘s das für Chris? Geht Felix zur Polizei? Was wird Sunny zu der „Geiselnahme“ sagen? Die Antwort auf den spannenden Countdown zum Jubiläum gibt es ab dem 8.Mai auf RTL, immer um 19.40 Uhr.