Jörn Schlönvoigt stylt sich bei GZSZ seit 14 Jahren selbst die Haare und ist nie geschminkt

Jan Schlönvoigt bei GZSZ neben Valentina Pahde © RTL

Seit 30 Jahren läuft „GZSZ“ im TV. Zur Feier des Jubiläums geben die Darsteller ein paar Details preis. Jörn Schlönvoigt geht zum Beispiel nie in die Maske.

Berlin – Seit 1992 gibt es die Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bei RTL im Programm und zum 30-jährigen Jubiläum hat sich die Produktion etwas Besonderes einfallen lassen. Am 12. Mai wird es eine Folge in Spielfilmlänge geben, in der es hauptsächlich um den dienstältesten GZSZ-Charakter, Jo Gerner, gehen soll. Schauspieler Wolfgang Bahro (61) ist seit 1993 dabei, obwohl er ursprünglich nur einige Monate eine Nebenrolle spielen sollte. Daraus sind beinahe 30 Jahre geworden und er verrät, dass sich einige Dinge am Set für ihn trotzdem nie ändern werden.

„Ich hänge bei jedem Kostümwechsel immer erst meine Kostüme wieder ordentlich auf die Bügel zurück, bevor ich mich umziehe und weiterdrehe“, verrät der Darsteller gegenüber „Bild“ über seine Eigenarten am Set. Außerdem: „Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die ihre Drehbuchseiten nur auf einem iPad oder Tablet haben, brauche ich die echten Papierblätter, die ich dann nach fertig gedrehter Szene zerreißen und in den Papierkorb werfen kann.“

„GZSZ“: Jörn Schlönvoigt stylt sich seit 14 Jahren selbst die Haare

Auch Jörn Schlönvoigt (35) hat einige Details vom Drehalltag preisgegeben, mit denen Fans wohl nicht gerechnet hätten. Der Schauspieler spielt seit 2004 die Rolle von Philip Höfer, der in der Daily Soap mittlerweile ein angesehener Arzt ist. Was kaum jemand weiß: Seit 14 Jahren vermeidet der Darsteller die Maske beinahe komplett und erspart den Visagisten viel Arbeit. Seine Frisur stylt er nämlich immer selbst und schminken lässt er sich vor dem Dreh auch nicht – für den Schauspieler ein Ritual, dass er vor Drehstart einfach braucht.