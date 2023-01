GZSZ-Sensation: Susan Sideropoulos kehrt zurück

Ganze elf Jahre, nachdem die Schauspielerin Susan Sideropoulos aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ausgestiegen ist, kommt sie nun in die Serie zurück.

Im Jahr 2011 hatte Susan Sideropoulos (42) in Folge 4803 ihren letzten Auftritt in der RTL-Seifenoper GZSZ. Die von ihr gespielte „Verena Koch“ kam nämlich bei einem dramatischen Autounfall ums Leben. Als eine der beliebtesten Charaktere soll sie am 18. Januar 2023 nun ins GZSZ-Universum zurückkehren. Allerdings wird sie dieses Mal als „Sarah Elsässer“ im Kiez auftauchen. Wie wohl die verblüffende Ähnlichkeit zu der lange verstorbenen „Verena Koch“ erklärt werden wird?

Susan Sideropoulos ist auf jeden Fall sehr glücklich, wieder Teil der GZSZ-Besetzung zu sein. Bei ihrem Wiedereinstieg habe sie sogar einige Glückstränen vergossen. Sie erzählte laut rtl.de : „Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich so weit! Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint“.

Schon bei „Leon - Kämpf um deine Liebe“, einem Spin-Off von GZSZ spielte Susan Sideropoulos mit. © RTL/Leon - Kämpf um deine Liebe

Die Fans sind über die Rückkehr geteilter Meinung

Dass totgeglaubte Seriencharaktere mit einigen Kniffen wieder ins Drehbuch zurückgeschrieben werden, ist in der TV-Geschichte gar nicht so selten. Man denke nur einmal an den Serientod des von Patrick Duffy (73) verkörperten „Bobby Ewing“ in der US-Kultserie „Dallas“. Sein Wiederauftauchen in der Handlung wurde so erklärt, dass seine Film-Ehefrau Pam (Victoria Principal, 73) lediglich „einen furchtbaren Traum“ hatte. Dieser dauerte nach der Logik der Drehbuchschreiber 31 Folgen über an.

Fraglich ist, ob diese Lösungen beim Publikum dann auch so gut ankommen. Unter einem Post auf dem GZSZ-Instagram-Kanal finden es jedenfalls nicht alle eingefleischten Fans so toll, dass Susan Sideropoulos als ein anderer Charakter wieder auftauchen soll. So schreibt eine Nutzerin: „Verena ist den Serientod gestorben – Punkt. Sie jetzt wieder als jemand anderes zurückzuholen finde ich unprofessionell. Gibt es so wenig Schauspielerinnen? Kommt Bommel dann auch plötzlich als jemand anderes zurück?“

