GZSZ-Star Janina Uhse zeigt ihren Babybauch: „Ein bisschen Platz ist noch“

Janina Uhse zeigt auf Instagram stolz ihre Babykugel © Instagram: janinauhse

Ihr Babybauch wächst und wächst: Janina Uhse begeistert die Fans mit neuen Fotos ihres runden Glücks.

Anfang des Monats überraschte Janina Uhse (32) ihre Fans mit süßen Baby-News: Sie erwartet ihr erstes Kind. Nun liefert die frühere GZSZ-Darstellerin weitere Schnappschüsse ihrer Schwangerschaftskugel nach. Auf Instagram teilte sie drei Spiegel-Selfies, auf denen sie ein ärmelloses rosa Kleid mit roten Herzen trägt. „Herzchenkleid für eine Hochzeit. Ein bisschen Platz ist noch…“, schrieb die Schauspielerin daneben. Tatsächlich kaschiert das luftige Kleid ihren Babybauch ein wenig – trotzdem ist Janinas kugelrundes Glück unschwer zu erkennen.



Auch der berüchtigte Schwangerschafts-Glow ist der Bloggerin deutlich anzumerken. Auf einem Bild legt sie behutsam die Hand auf ihren Bauch, während sie in die Handy-Kamera strahlt. Janinas Baby-Glück begeistert auch ihre prominenten Kollegen. „Ach Mausi! So viel Liebe für euch“, wünschte ihr etwa TV-Moderatorin Laura Wontorra (33). Und Viktoria Lauterbach (49) kommentierte: „Ich freue mich so für dich.“ Ihre ehemalige GZSZ-Kollegin Susan Sideropoulos (41) wiederum hinterließ eine Reihe von Herz-Emojis. Auch die Fans freuten sich riesig mit Janina. „So süß und hübsch – wow“, „Du siehst einfach bezaubernd aus“ und „Du strahlst noch mehr als ohnehin schon“ war in den zahlreichen begeisterten Kommentaren zu lesen.

Janina Uhse: Nachdenkliche Zeilen trotz Baby-Glück

Ihre Schwangerschaft hatte die Kochbuch-Autorin vor eineinhalb Wochen mit einer weit ernsteren Instagram-Nachricht öffentlich gemacht. Mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg erklärte Janina: „Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz – und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren.“



Die aktuelle Krisenlage habe sie sogar anzweifeln lassen, ob sie ein Kind in diese Welt setzen wolle. „Ich habe eine Antwort für mich gefunden. Sie lautet JA. In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung – auch die kleine, persönliche“, teilte Janina. „Die Welt wird und muss sich weiterdrehen und kann nur so eine Chance auf Heilung haben.“ Die brünette Schönheit wolle ihr Bestes geben, um ihrem Kind „diese Werte zu vermitteln.“