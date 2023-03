Drama um GZSZ-Star Jasmin Tawil: Gefängnis und Kind weg

In den letzten Jahren ging es im Leben von Jasmin Tawil chaotisch zu. Wie ihr Vater berichtet, soll die Ex-Frau von Adel Tawil im Gefänfnis sitzen. © IMAGO/foto-ritter.de

Jasmin Tawil wurde wegen mehrerer Delikte per Haftbefehl gesucht und soll nun im Gefängnis sitzen. Der kleine Ocean ist derweil im Kinderheim untergebracht.

Montezuma – Jasmin Tawil (40) soll in Costa Rica von der Polizei abgeführt worden und ihr dreijähriger Sohn derzeit in einem Kinderheim untergebracht sein. Was ist passiert? „Ich habe von mehreren Quellen aus Costa Rica gehört, dass meine Tochter im Gefängnis sitzt und mein Enkel Ocean im Heim ist“, so Vater Michael Weber (63) auf Nachfrage von RTL.

Nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Mann Adel Tawil (44) 2014 fiel Jasmin Tawil (40) in ein depressives Loch. 13 Jahre waren die beiden ein Paar und drei Jahre verheiratet. Nach dem Liebes-Aus wagte die heute 40-Jährige einen Neuanfang in den USA. Dort lebte der Ex-GZSZ-Star zunächst in Kalifornien und anschließend auf Hawaii, wo ihr Sohn Ocean 2019 zur Welt kam. Mit Ocean bekam Jasmin neuen Antrieb und die Schauspielerin, die auf Hawaii zwischenzeitlich sogar auf der Straße gelebt haben soll, wechselte den Wohnort 2021 mit Sprössling nach Costa Rica.

Diebstahl und Handgreiflichkeiten: „Jasmin wurde wegen mehrerer Delikte per Haftbefehl gesucht“

Dort lernte Jasmin ihren Partner Miquele (40) kennen und war überglücklich. Nach einer schweren Zeit schien es bergauf zu gehen. Bis jetzt. Bild berichtet, dass Jasmin Tawil in ihrer Wahlheimat Costa Rica in einem Auto mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs war, als Polizeibeamte das Fahrzeug plötzlich stoppten und die Schauspielerin abführten. „Jasmin wurde aufgrund mehrerer Delikte per Haftbefehl gesucht“, bestätigt ihr Vater Michael Weber (63) die Situation nun gegenüber RTL. Das deutsche Konsulat habe ihn Ende Februar kontaktiert. Weber berichtet weiter: „Unter anderem soll sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sein und auf Service-Personal in einem Hotel“.

Bild will weiter wissen, dass Bewohner des Dorfes, in dem Jasmin aktuell lebt, ihr vorwerfen, ohne Erlaubnis auf ihr Grundstück eingedrungen und sie beklaut zu haben. Außerdem soll es mit ihrem Partner Miquele zu heftigen, handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen sein, die eine Anzeige für Jasmin Tawil nach sich zogen – Tawil tauchte ab. Ihr Vater ist verzweifelt: „Ich bin unendlich traurig und weiß aktuell nicht, was ich machen soll“. Das nächste Ziel soll allerdings erst einmal sein, den kleinen Ocean aus dem Kinderheim zu holen. Weber sei aktuell mit dem Konsulat in Kontakt und versuche, mit Hilfe des Jugendamtes Berlin den kleinen Ocean aus dem Kinderheim zu holen.