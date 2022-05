GZSZ: Moritz isst Döner vor Kussszenen, um Kollegen zu ärgern

Moritz und Luis verlieben sich bei GZSZ ineinander © RTL / Rolf Baumgartner

Am 12. Mai feiert „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ 30-jähriges Jubiläum. Deshalb packen die Darsteller der RTL-Daily Soap jetzt pikante Details aus. Wer raucht oder isst Knoblauch vor Kussszenen?

Berlin – Die Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bei RTL kennt in Deutschland so ziemlich jeder. Einige pikante Details vom Set, die die Darsteller jetzt verraten haben, sind dagegen wohl kaum Allgemeinwissen. Am 12. Mai feiert RTL das 30. Jubiläum der Soap mit einer Folge in Spielfilmlänge. Außerdem haben einige Schauspieler gegenüber „Bild“ jetzt verraten, was am Set in Berlin hinter den Kulissen tatsächlich so los ist, und wer zum Beispiel gerne seine Kollegen bei Kussszenen ärgert.

Lennart Borchert (22) spielt seit Sommer 2020 Yvonnes Sohn Moritz, der überraschend aus Australien in Berlin auftaucht und für allerlei Chaos sorgt. Unter anderem in Luis‘ Herz, denn dieser glaubt, mit seiner Freundin Miriam glücklich zu sein, verliebt sich aber trotzdem in Moritz. Die Kussszenen des Paares sind beim Dreh allerdings weit weniger romantisch als auf dem Bildschirm, denn Lennart Borchert ärgert seinen Kollegen Marc Weinmann (24) gerne: „Wenn ich meinen Spielpartner ärgern möchte, rauche ich mal eine Zigarette vor einer Kussszene. Das ist wirklich fies. Noch gemeiner: Döner mit ganz viel Knoblauch.“

„GZSZ“-Moritz isst Döner vor Kussszenen

Marc Weinmann selbst nimmt seinen Job bei „GZSZ“ dagegen sehr ernst und verrät sogar: „Unter Kollegen nennt man mich auch den Streber. Ich habe gern super viel Struktur und markiere meine Szenen chronologisch und nach Tagen, an denen sie gedreht werden. Ich habe sogar ein extra Buch mit der Auflistung von all meinen Szenen, damit ich markieren kann, was wir schon gedreht haben und was chronologisch passiert. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben.“ Scheint aber zu funktionieren. Die Liebesgeschichte von Luis und Moritz ist ein absoluter Fan-Liebling geworden.