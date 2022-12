Trennung: GZSZ-Star Linda Marlen Runge ist eine Single-Mum

Teilen

Linda Marlen Runge zeigt ihren Sohn im Netz. © Instagram/Linda Marlen Runge

Linda Marlen Runge überrascht immer wieder mit unvorhersehbaren Neuigkeiten aus ihrem Privatleben – so wie das unerwartete Outing als Single-Mum via Instagram.

Berlin – Linda Marlen Runge (36) ist im letzten Jahr zum ersten Mal Mutter geworden und könnte nicht stolzer auf ihren kleinen Sohnemann sein. Vor allem, weil die zwei sich mittlerweile alleine durchboxen – der GZSZ-Star und ihr Mann Alexander Zschoch haben sich nämlich offenbar getrennt. Das verrät der neueste Instagram-Beitrag der 36-Jährigen, in dem sie alle Single-Eltern aufruft, sich mit ihr zu vernetzen.

Die Musikerin zeigt immer mal wieder süße Einblicke in ihren neuen Mommy-Alltag und hält nun auch einen Spaziergang mit ihrem Knirps fest. Der Nachwuchs ist im September letzten Jahres gesund und munter zur Welt gekommen und mittlerweile kann die stolze Mama mit ihrem Spross Hand in Hand im Schnee zum Markt spazieren. „Ich bin unfassbar stolz auf uns, dass wir beide unseren Weg bis hierhin zu zweit bestritten haben, mit allen Höhen und Tiefen“, lauten die symbolischen Worte unter dem Schnappschuss.

Linda Marlen Runge: „Das hier ist die beste Zeit meines Lebens“

Nur zu zweit? Die Aussage dürfte so einige Fans stutzig gemacht haben, so ist die 36-Jährige doch eigentlich verheiratet und hat sich mit ihrem Partner auf den neuen Lebensabschnitt mit Kind gefreut. Das ist scheinbar Schnee von gestern - nun beschreibt sich die Powerfrau mit zwei neuen, starken Wörtern unter ihrem Namen auf ihrem Instagram-Profil: „Single-mom“ und hat die beste Zeit ihres Lebens. Den Post - der mehr als 7000 Likes und über 300 Kommentare eingefahren hat - beendet die Musikerin mit dem Hashtag „wegotthis“, zu deutsch „Wir schaffen das“, und ruft so zum Austausch mit anderen Single-Eltern auf. Ob der Soap-Star sich noch weitere Informationen über die Trennung entlocken lassen wird, bleibt abzuwarten.

Überraschende Neuigkeiten aus dem Privatleben der Schauspielerin, die wir aus der Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (RTL) als „Anni Brehme“ kennen, scheinen ihre Spezialität. Ende 2020 überraschte die 36-Jährige damit, dass sie und ihr Partner Alexander sich heimlich das Ja-Wort gegeben haben – schon 2018. Ein gutes halbes Jahr später, als Linda bereits knapp im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft war, teilte werdende Mutter dann das Babyglück mit der Öffentlichkeit.