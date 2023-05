GZSZ-Star Olivia Marei entsetzt: Fremde küssen ihre Kinder

Olivia Marei war vor kurzem mit ihrer Familie im Urlaub. Der Umgang mit ihrem Nachwuchs war für die Schauspielerin dabei eine Herausforderung.

Potsdam – Reiselustige Eltern wissen, wie schön es ist mit dem Nachwuchs gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Doch mit Kindern unterwegs zu sein, hat manchmal auch seine Nachteile. Insbesondere wenn große kulturelle Unterschiede zum eigenen Heimatland bestehen, kann der Trip mit den Kleinen zu einer echten Herausforderung werden. Diese Erfahrung musste zuletzt auch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darstellerin Olivia Marei (33) machen. Auf Instagram berichtete der Soap-Star jetzt von seinem Familienurlaub in Südostasien.

Eigentlich sei die Reise eine tolle Erfahrung für die Schauspielerin, ihren Partner und die gemeinsamen Kinder gewesen. Doch den Umgang der Einheimischen mit ihren Kids empfand Olivia Marei teilweise auch als ziemlich übergriffig. Sie berichtet in einem aktuellen Instagram-Beitrag davon, dass fremde Menschen ihre Kleinen „geküsst, umarmt, oder auch am Popo berührt“ hätten. Dass Olivia von diesem Verhalten gar nicht begeistert war, ist für die meisten Eltern sicherlich verständlich.

Olivia Marei hätte im Nachhinein gerne anders auf die Situationen reagiert

Wer schon einmal eine längere Fernreise gemacht hat, der kennt dieses Verhalten aus anderen Ländern womöglich bereits. Was für die dort lebende Bevölkerung ganz normal und wahrscheinlich sogar liebevoll gemeint ist, kann für Touristen allerdings schnell befremdlich wirken. Auch Olivia Marei stand vor der Entscheidung, Personen entweder vor den Kopf zu stoßen oder das ihrer Meinung nach übergriffige Verhalten schlichtweg zu akzeptieren.

„Es wurden ganz oft ungefragt Fotos von den Kindern gemacht, unter anderem auch von unserem Baby, wo er nackt ist und gewickelt wird“, erzählt der GZSZ-Star in seinem Insta-Post schockiert. Im Nachhinein bereue sie unter anderem, dass sie „so perplex war und die Person dann schon wieder weg war, bevor ich überhaupt was machen konnte.“ Letzten Endes bleibt Reisenden mit Kindern wohl nichts anderes übrig, als sich auf die unbekannten Kulturen einzulassen und zu akzeptieren, dass man im Zweifelsfall selbst seine Grenzen ziehen sollte. In der Kommentarspalte ihres Beitrags erhält Olivia Marei derweil Unterstützung ihrer Follower-Gemeinde, die größtenteils ebenso entsetzt von den Erfahrungen der RTL-Schauspielerin ist. Verwendete Quellen: Instagram / oliviamarei