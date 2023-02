GZSZ-Star Raúl Richter (36) nackt mit Freundin unter der Dusche

Auf ihren Instagram-Accounts haben Raúl Richter und seine Freundin einige freizügige Dusch-Fotos geteilt. Das Echo der Fans fällt recht geteilt aus.

Bali – „Wer hat, der kann“, heißt es dieser Tage oft auf Instagram. Das ist wohl auch das Motto von Schauspieler Raúl Richter (36) und seiner Freundin Vanessa Schmitt (26) gewesen, als sie gestern (1. Februar) in den sozialen Medien ein Dusch-Selfie teilten. Dieses beweist: Sie haben und sie können! Viel bleibt hier nicht der Fantasie überlassen, denn beide sind völlig nackt unter der Dusche zu sehen. Während Vanessa das Handy hält, bedeckt ihr Freund ihre Brüste mit seinem Arm.

Nachdem sich die beiden im letzten Sommer getrennt hatte, kamen im Herbst Gerüchte auf, dass es ein Liebes-Comeback geben könnte. Nun macht das On-Off-Pärchen Turtel-Urlaub auf Bali, wo das besagte Nackedei-Bild entstand. Der einstige GZSZ-Darsteller schreibt dazu: „Bali Vibes. Aquarius do it better in water“. In der Kommentarspalte schreibt er, dass es schon der zweite Upload-Versuch sei, da ein erstes Foto wegen zu viel Freizügigkeit offenbar von Instagram gelöscht wurde.

Fans reagieren gespalten auf Dusch-Foto von GZSZ-Star Raúl Richter: „Habt ihr es so nötig?“

Bei den Followern kommt das Foto allerdings irgendwie nicht so richtig toll an. Während sich Promi-Kollege Prince Damien scherzhaft nach dem „OnlyFans“-Link erkundigt, fragen andere „Ein tolles Paar, wunderschöne Körper ... aber habt ihr es so nötig?“ Ein anderer User findet: „Naja ... jetzt wird es peinlich.“ Auch andere sind sauer und meinen: „Sorry nee, ich entfolg jetzt. Is doch echt niveaulos.“ Raúl Richter hingegen glaubt, dass bei Heidi Klum sicher mehr zu sehen sei.

Für alle, die hingegen gern Einblicke in das Duschverhalten ihrer Lieblings-Bekanntheiten erhalten, legt die „Miss Tuning 2017“ Vanessa Schmitt auf ihrem Account noch eins drauf. Hier postete sie ein kurzes Reel aus der gleichen Dusche, das sie mit „Shower goals in Bali“ betitelte. Auch hier zeigt sie sich – wie beim Duschen üblich – im Evakostüm und begeistert ihre Follower mit einer entzückenden Rückansicht. Manche duschen halt einfach schöner als andere.