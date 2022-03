„Welt muss sich weiterdrehen“: Ex-GZSZ-Star Janina Uhse zeigt erstmal kugelrunden Babybauch

Von: Linda Rosenberger

Janina Uhse überrascht gleich doppelt: Nicht nur, dass der GSZS-Star gerade seine Babykugel präsentiert, denn sie rüttelt auch mit nachdenklichen Worten auf.

Berlin - Eigentlich sollte ihr Herz gerade vor Freude übersprühen: Janina Uhse ist schwanger! Gerade hat der GZSZ-Star stolz seine Babykugel auf Instagram präsentiert und ihre Follower mit der frohen Botschaft überrascht. Doch es gibt eines, das das Glück der Schauspielerin deutlich trübt. So schickt die werdende Mama ihrem süßen Post besonders bittere Worte hinterher, wie tz.de berichtet.

Janina Uhse erwartet Nachwuchs - und ist trotzdem gerade nicht überschwänglich glücklich

„Dieses Bild ist vor zwei Wochen entstanden - in einer alten Welt“, schreibt Janina Uhse zu einem Foto, das sie erstmals mit kugelrundem Babybauch zeigt. Damals, zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe sie sich noch viele Dinge vorstellen können, während ihr andere nahezu undenkbar erschienen. So habe sie gedacht, sie könne haufenweise Kinder in die Welt setzen und die Erde nach Corona wieder frei zu bereisen. Doch gerade die Nachrichten der letzten Tage haben die Schauspielerin eines Besseren belehrt.

„Ich war zu naiv“, muss die werdende Mama gerade mit Blick in die Ukraine nun feststellen. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich die Erde – nahezu über Nacht – in Gut und Böse teilen lässt, Europa in einen Krieg gezogen wird und vor einer gewaltigen Flüchtlingskrise und einem humanitären Supergau steht“, so Janinas bittere Erkenntnis.

Janina Uhse fühlt „Weltschmerz“ wegen der Ukraine-Krise - doch will die Zuversicht nicht gänzlich verlieren

„Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz – und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren“, schreibt die werdende Mama weiter. Außerdem habe sich Janina Uhse die Frage gestellt, ob es überhaupt richtig sei, in eine Welt, wie wir sie nun traurigerweise erleben müssen, überhaupt noch Kinder zu setzen. Die Antwort, die sie dann aber gefunden hat, schenkt Mut und Zuversicht.

„In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung – auch die kleine, persönliche“, lautet Janinas Erkenntnis. „Die Welt wird und muss sich weiterdrehen und kann nur so eine Chance auf Heilung haben“, meint der GZSZ-Star und erklärt, man dürfe nicht zulassen, dass sich die Dunkelheit weiter Licht hole, indem man auf Liebe, Freude oder Glücksgefühle verzichtet. Auch die Hilfsbereitschaft und Solidarität, die viele Menschen gerade jetzt in Zeiten der Krise beweisen, stimmen die Schauspielerin letztlich doch optimistisch, „dass Heilung möglich ist - für uns und die kommenden Generationen.“

Auch ein anderer GZSZ-Star plant Nachwuchs

Janina Uhse ist aber nicht der einzige GZSZ-Star mit Kinderwunsch. Auch ihre Soapkollegin Sila Sahin hat bereits zwei Jungen und spielt nun mit dem Gedanken, ein Mädchen zu adoptieren. (lros)

