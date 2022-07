GZSZ-Star Sila Sahin bekommt als Mutter keine Jobs mehr

Sila Sahin hat als Mutter von zwei Kinder Schwierigkeiten zurück in den Job zu kommen © RTL+ & Instagram/diesilasahin

Unfaire Behandlung bei Castings: Sila Sahin enthüllte, dass sie als Mutter keine Schauspielangebote mehr bekommen würde. Für den Star sei es schwierig, zurück in den Job zu kommen.

Österreich – Schwierige Jobsuche als Mutter von zwei Kindern: „GZSZ“-Star Sila Sahin (36) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (29) haben zwei gemeinsame Kinder und leben aktuell in Österreich, wo der Fußballprofi arbeitet. Die Darstellerin verriet jetzt, wie schwierig es für sie als Mutter sei, neue Schauspieljobs zu ergattern und erneut in den Beruf einzusteigen.



In einem Interview mit „Gala“ sprach Sila Sahin darüber, wie sehr sie damit zu kämpfen habe, als Mutter von zwei Kindern bei Castings zu punkten und an neue Schauspielrollen zu kommen. Über ihre negativen Erfahrungen mit der Jobsuche als Mama erzählte sie: „Wenn man zurück in den Job kommen möchte, ist es wahnsinnig schwierig, weil man ja nicht mehr Anfang 20, Single und kinderlos ist.” Das „Playboy“-Model gab auch die Worte wider, mit denen sie bei ihrem letzten Casting von einem Caster konfrontiert wurde. Bei dem Vorsprechen sei Sila gesagt worden: „Du wohnst so weit weg und hast zwei Kinder und bist mit einem Fußballer verheiratet – da war ich schon sofort raus.“

„GZSZ“-Star Sila Sahin bekommt als Mama keine Jobs mehr

Die zweifache Mama fügte hinzu, dass sie sich mittlerweile für andere Rollen interessieren würde und sich nicht auf jeden Part einlassen würde. In der Schauspielbranche sei es aber leider immer noch so, dass vor allem starke Rollen nicht an Mütter vergeben werden würden. „Die Zeiten sind vorbei. Ich möchte halt auch als Frau wahrgenommen werden und auch eben andere Rollen spielen dürfen“, enthüllte Sila Sahin über ihre schauspielerischen Ambitionen.