Nach zwei Jungs - GZSZ-Star Sila Sahin möchte ein Mädchen adoptieren

Nach ihren zwei Söhnen: Sila Sahin spricht über ihre Pläne, ein Mädchen zu adoptieren. Die Schauspielerin enthüllt, zu welchem Zeitpunkt die Adoption in Frage käme.

Österreich – Für die Ex-„GZSZ“-Darstellerin Sila Sahin (36) gibt es nichts Wichtigeres im Leben als ihre zwei Söhne Noah (2) und Elija (3). Seit 2016 ist die Schauspielerin mit dem Torhüter Samuel Radlinger (29) verheiratet. Jetzt sprach sie in einem Interview mit „Bild“ über das Mama-Dasein und verriet, sich in der Zukunft die Adoption eines Mädchens vorstellen zu können.

Die in Österreich lebende Schönheit enthüllte dabei stolz, dass ihre Kids trotz schwieriger Phasen einfach ihr Ein und Alles seien. „Sie sind mein größtes Geschenk. Auch wenn sie gerade mitten in der Trotzphase sind“, erklärte sie. Insbesondere inmitten der Pandemie sei sie bei der Erziehung ihrer Kinder wie auch zahlreiche andere Eltern an ihre Grenzen gestoßen. Die Darstellerin verriet: „Wie wohl jede Mutter. Wenn ich merke, dass es mir zu viel wird, gehe ich einfach aus dem Zimmer.“

Über einen weiteren ihrer Trick bei der Kindererziehung verriet sie: „Ich verstecke mich kurz im Badezimmer. Oder ich gehe auf den Balkon, trinke einen Kaffee.“

Möglicherweise kommt bald ein drittes Kind ins Hause Sahin-Radlinger

Die zweifache Mama erzählte zudem, dass sie vorhabe, in der Zukunft ein Mädchen zu adoptieren. Sie verkündete, dass sie mit der Adoption jedoch noch warten würde, bis ihre Söhne „etwas selbstständiger“ geworden sind. Die Schönheit berichtete: „Ich könnte mir vorstellen, ein Mädchen zu adoptieren, wenn meine Jungs etwas selbstständiger sind.“ Die Jungs des Stars scheinen sich also darauf freuen zu können, zukünftig große Brüder einer kleinen Schwester zu werden!