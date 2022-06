GZSZ-Star Thomas Drechsel nahm 30 Kilo ab – seine Rolle war daran nicht ganz unschuldig

Thomas Drechsel hat durch seine Rolle bei GZSZ 30 Kilo abgenommen © Gute Zeiten, schlechte Zeiten & dpa | Henning Kaiser

Seit 2009 ist Thomas Drechsel als Tuner bei GZSZ zu sehen - damals jedoch noch 30 Kilo schwerer. Was die Kultserie mit dem Abnehmen zu tun hatte, verriet der TV-Star jetzt.

Berlin – Thomas Drechsel (35) flimmert schon seit 2009 unter dem unverkennbaren Namen „Tuner“ über die Bildschirme und hat sich seither in die Herzen der GZSZ-Fans geschauspielert. Durch seine Rolle des Serien-Lieblings Max „Tuner“ Krüger bei GZSZ ist er vom Kolle-Kiez nicht mehr wegzudenken. Wer seit 2009 die Serie verfolgt, wird aber auch wissen, dass Tuner zu Beginn seiner Serien-Karriere noch einige Kilos mehr auf den Rippen hatte. Seither hat Thomas 30 Kilo abgenommen und daran ist GZSZ nicht ganz unschuldig.

Sich selbst mit 30 Kilo mehr zu sehen, findet Drechsel „krass“. Es gehöre aber zu seinem Leben dazu und das so zu akzeptieren, sei dem Schauspieler ganz wichtig. Nun hält der TV-Star sein Gewicht bereits seit sechs Jahren. Sein Motto dabei: Abnehmen, aber auf nichts verzichten. In einem Interview mit seinem Heimatsender RTL spricht Thomas offen über sein Gewicht und darüber, wie er erkannte, dass sich etwas ändern musste, denn tatsächlich hat ihn sein Job in die richtige Richtung getrieben.

Psychosomatische Störungen: Tuner half Thomas aus der Futter-Krise

2014 bekam Tuner bei GZSZ die schwerwiegende Diagnose, dass er Herzkrank sei. Es folgte eine dramatische Zeit des Wartens auf ein Spenderherz, das sein Leben retten sollte. Eine spannende Phase in der Kultserie, die nicht nur den Fans zusetzte, sondern auch dem Schauspieler selbst. Thomas steigerte sich derart in die Rolle, dass er psychosomatische Störungen entwickelte und mit Herzstechen zum Arzt ging.

Ein Glück war es nur ein verspanntes Schulterblatt, das den Schmerz verursachte, und dennoch öffnete der Arztbesuch Drechsel die Augen. Die Ärztin wies den Schauspieler darauf hin, dass er zu viel wiege. Das war der Anstoß für den heute 35-Jährigen, der sich selbst nie so füllig sah.

Der Serienstar habe eine innere Leere mit Essen gefüllt. Damit ist nun Schluss – stattdessen versuche er dem ganzen Raum zu geben. Sein Traumgewicht verliere er dabei auch nicht aus den Augen. Seit Beginn des Jahres steht bei dem 35-Jährigen wieder bewusstes Abspecken auf dem Programm – dabei lässt er seine Fans teilhaben und teilt auch gerne seine Lieblingsrezepte auf Instagram.