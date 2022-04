„Ich hab‘s gemacht“: GZSZ-Star Valentina Pahde geht mit Haien schwimmen

Valentina Pahde geht in tierischer Begleitung schwimmen © Instagram: valentinapahde

GZSZ-Star Valentina Pahde ist mit den Haien schwimmen gegangen. Nun postete sie ein Foto ihres Abenteuers auf Instagram.

GZSZ-Star Valentina Pahde (27) wollte schon immer einmal mit Haien schwimmen gehen. Die abenteuerlustige Schauspielerin hat sich nun tatsächlich ihren Traum wahr gemacht. Sie flog auf die Insel Hawaii und lies ihre Follower auf Instagram daran teilhaben. Die 27-Jährige postete ein Foto von sich, auf dem sie im Bikini mit Taucherbrille und Schnorchel in einem kleinen Boot sitzt.

Unter das Foto von ihrem Abenteuer und schrieb Valentina Pahde: „Ich hab’s gemacht Ich war das erste Mal in meinem Leben mit Haien tauchen. Erst wollte ich nicht ins Wasser und war mir sicher, dass ich nur zusehen werde, aber ich hab mich getraut!!! Das war so ein hammer Gefühl! Ich bin so froh, dass ich mich überwinden konnte und diese wunderschöne Erfahrung machen konnte. Habt ihr das schon mal gemacht? Und wenn ja wie war’s?“

Ihre Fans sind begeistert von dem Wagemut der Schauspielerin

Auf dem Bild scheint sich die 27-Jährige sehr über ihr Erlebnis zu freuen und zeigt mit beiden Händen Peace-Zeichen. Die Follower des GZSZ-Stars freuen sich mit ihr und jemand kommentiert: „Wow, großen Respekt! Finde ich klasse, dass du dich getraut hast“. Ein anderer Fan schreibt: „Wow wie cool! Das war bestimmt eine tolle Erfahrung! Ich würde mich nicht trauen mit Haien zu schwimmen.“