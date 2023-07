Haare, Make-up, Termine: 50 Mitarbeiter sind nur für Kate Middleton und Prinz William am Start

Von wegen abgespeckte Monarchie: Kate Middleton und Prinz William beschäftigen alleine ein Team von 50 Mitarbeitern, die ständig für das Thronfolger-Ehepaar schuften.

London – Einmal im Jahr ist Kassensturz bei den Royals. Der jährliche Sovereign Grant Report enthüllt, welche Gelder wofür ausgegeben werden, und welche Einnahmen die Monarchie hat. Ein Posten auf der Ausgabenseite ist die Aufstellung der Kosten des Kensington Palastes. Kate Middleton (41) und Prinz William (41) lebten dort, bis sie vor Kurzem nach Windsor ins Adelaide Cottage zogen. Doch ihr Büro besteht weiter im Stadtpalast. Nun stellt sich erstmalig heraus, wie viele Mitarbeiter die Schaltzentrale des Thronfolgerpaares wirklich beschäftigt.

Stattliche Mitarbeiteranzahl für das Thronfolgerpaar Kate und William wirft Fragen auf

Wer denkt, dass jeder der Royals mit einem persönlichen Assistenten und einem Koordinator im Büro zurechtkommen, täuscht sich gewaltig. Sage und schreibe 50 Leute sind nur damit beschäftigt, den Prinzen und die Prinzessin von Wales ins rechte Licht zu rücken. Obwohl der Bericht keine Angaben zu den exakten Funktionen der einzelnen Mitarbeiter macht, wird angenommen, dass in der Auflistung der Bedarf an Haushaltshilfe, Kinderaufsicht und Gartenarbeit eingeschlossen ist. Experten können sich den hohen Posten an Angestellten nur so erklären, dass auch privaten Mitarbeiter im Adelaide Cottage mitgezählt wurden.

Was der Bericht genau dokumentiert, ist das Geschlechterverhältnis der Mitarbeiter: 64 Prozent Frauen und 36 Prozent Männer sind im Dienst der Dreifach-Eltern tätig. Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass 16,3 Prozent der Mitarbeiter einer ethnischen Minderheit angehören, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als der Anteil 13,6 % betrug.

Den royaler Spagat zwischen Kindern und Büro tüfteln Mitarbeiter aus Das Paar ist dafür bekannt, nah an seinen Kindern zu sein und die Erziehung nicht Nannys und Lehrern überlassen zu wollen. Obwohl sie ein Kindermädchen haben, versuchen Catherine und William laut hellomagazin.com, ihren Zeitplan so zu gestalten, dass er mit den Schulzeiten übereinstimmt. Laut Reporterin Emily Nash plant das Paar seine Verpflichtungen so, dass es seine Kinder zur Schule und ins Bett bringen kann, möglichst auch, wenn Reisen anstehen. Kate und William ist es außerdem wichtig, mit Terminen während der Schulferien von George, Charlotte und Louis zu pausieren, um Zeit mit der Familie verbringen zu können.

Trotz Sparkurs des Königs beschäftigen Kate und William auch Mitarbeiter für ihr Privatleben

Obwohl sich Kate und William, der Sparankündigung König Charles III. (74) folgend, mit dem Umzug aus dem Palast und dem Einzug in ein Haus mit „nur“ vier Schlafzimmern verkleinert haben, beschäftigen sie gleich viele Mitarbeiter. Wer gehört denn jetzt ins Team Thronfolger? Das Königspaar benötigt laut Bericht mit ihren drei kleinen Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), Sekretäre, Sicherheits- und Pressesprecher. Die Prinzessin von Wales hat einen Stylisten und einen Hair-Stylisten, die auf Abruf auch mit ihr auf Reisen gehen.

Dafür sieht die Prinzessin von Wales auch stets wie aus dem Ei gepellt aus und garantiert dem Königshaus geballte Aufmerksamkeit, wo auch immer sie erscheint. Trotzdem scheint jemand den Rotstift angesetzt zu haben. Ob das Schule machen wird, ist schwer zu sagen, doch Fakt ist, statt an fünf Tagen beim Royal Ascot dem illustren Geschehen auf der Rennbahn zu folgen und jeweils im neuen Look zu erscheinen, kamen William und Kate nur einmal auf den letzten Drücker. Verwendete Quellen: dianalegacy.com/.co.uk, Instagram @princeandprincessofwales