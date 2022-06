„Traumfrau“: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova begeistert mit glatten Haaren

Von: Alica Plate

Teilen

Anna Ermakova kam zur Promiparty mit geglätteten Haaren © IMAGO / Marja/IMAGO / nicepix.world

Anna Ermakova zog am vergangenen Samstag alle Blicke auf sich. In einem enganliegenden Kleid und geglätteten Haaren begeisterte sie ihre Fans. Auf Instagram ließ sie den Abend mit einer Fotostrecke noch einmal Revue passieren.

Palma - Während Papa Boris Becker seit mehreren Wochen im Gefängnis ist, lenkt sich seine Tochter Anna Ermakova (22) ab und stattet verschiedenen Events einen Besuch ab. Am Samstag, dem 04. Juni war sie zu Besuch bei Promimakler Marcel Remus. Für die Veranstaltung hat sich das Model ganz schön in Schale geworfen - besonders ihre geglätteten Haare kommen bei ihren Fans extrem gut an.

Anna Ermakova zieht bei „Remus Neon Night“ alle Blicke auf sich

Promimakler Marcel Remus lud am 04. Juni zu seiner „Remus Neon Night“ ein. Zahlreiche Fans waren bei der Veranstaltung anwesend, darunter auch Boris Beckers Tochter Anna Ermakova. Auf Instagram teilte sie anschließend Eindrücke von der Party und brachte zahlreiche Fans mit ihrem Look um den Verstand.

In einem enganliegenden, pinken Kleid stach die 22-Jährige definitiv aus der Menge heraus. Besonders die Frisur des Models sorgte dabei für Aufsehen. Trägt sie ihre Haare sonst immer gelockt, erschien sie auf der Veranstaltung mit ungewohnt glattem Haar. Ein Look, der zahlreiche Fans begeisterte.

„Traumfrau“: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova begeistert mit glatten Haaren

Über 650 Mal wurde ihre Bilderreihe auf Instagram bereits geliked und auch in der Kommentarspalte wird die Begeisterung ihrer Fans deutlich. „Traumfrau“ kommentiert ein Fan das Bild. „Pretty in pink“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Was ein hübsches Kleid.“

Fans von Anna Ermakovas Look begeistert © Instagram

Nicht die erste Veranstaltung auf die das Model nach der Verurteilung ihres Vaters ging. Denn während Papa Boris Becker im Gefängnis sitzt, macht Anna Ermakova Party. Verwendete Quellen: Instagram.com/annaermakova1