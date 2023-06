„Hab gedacht, ich bin im Film“: Sarah-Jane Wollny schlendert durch Rotlicht-Viertel in Amsterdam

Diesen Urlaub wird Sarah-Jane Wollny so schnell nicht vergessen: Vom Rotlichtviertel in Amsterdam ist sie ganz schockiert.

Sarah-Jane Wollny (24) macht gemeinsam mit ihrem Partner Tinush Urlaub in einer der aufregendsten Städte Europas. Ihre Fans nimmt sie auf Instagram mit.

Wie viele ihrer Geschwister hält auch Sarah-Jane Wollny ihre fast 200.000 Instagram-Follower darüber auf dem Laufenden, was sich so in ihrem Leben abspielt. So wissen ihre Fans, dass die 24-Jährige bei einem Pflegedienst tätig ist – ein stressiger Job, den die junge Frau dennoch sehr liebt.

Vor Kurzem hat sich die gelernte Altenpflegerin eine wohlverdiente Pause von ihrem anstrengenden Alltag gegönnt. Zunächst ging es in den Europapark Rust, wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Story erzählte. Mit ihrem Freund ist Sarah-Jane dann weiter nach Amsterdam gereist und hat auch aus dem Urlaub von ihren Erlebnissen vor Ort berichtet.

„Sowas gibt es doch nicht wirklich?!“

Auf eine Sache war Sarah-Jane allerdings nicht vorbereitet. Bei einem abendlichen Spaziergang durch das Amsterdamer Rotlichtviertel verschlug es ihr ein wenig die Sprache. Ihren Followern berichtete sie, dass sie über die Frauen „geschockt“ gewesen sei, die sich in den Schaufenstern des Viertels präsentieren, um ihre Dienste anzubieten.

Sie sagte: „Das muss man gesehen haben: Da sind wirklich so Schaufenster, da sind Türen dran und dann stehen da Frauen drin und tanzen, und (...) wenn Männer drin sind, wird einfach der Vorhang vor der Glastür zugezogen. Das ist wirklich heftig“. Sie habe den Eindruck gehabt, sich in einem Film zu befinden. Hoffentlich hat sich die Hückelhovenerin inzwischen von ihrem Schock erholt.