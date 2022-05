„Habe auch meine Problemzonen“: Victoria Swarovski fühlt sich wohl in ihrem Körper

Teilen

Victoria Swarovski steht zu ihren Makeln und Imperfektionen © dpa | Rolf Vennenbernd

Sie will anderen Frauen Mut machen! Victoria Swarovski findet ihren Körper trotz kleiner Problemzonen absolut in Ordnung. Die Moderatorin hält nicht viel von Perfektion.

München – Sie ist eine absolute Augenweide, doch manchmal findet auch Victoria Swarovski (28) kleine Problemzonen an ihrem Körper. Von diesen vermeintlichen Makeln will sich die Moderatorin allerdings nicht die gute Laune verderben lassen. An Selbstbewusstsein mangelt es der Strassstein-Erbin auf jeden Fall nicht, immerhin postet sie regelmäßig heiße Bikini-Fotos von sich auf ihren Social-Media-Profilen. Auch als Gastgeberin der Tanzshow „Let’s Dance“ zeigt sich die Österreicherin regelmäßig in knappen Outfits an der Seite ihres Co-Stars Daniel Hartwich (43).

In einem neuen Interview mit „t-online“ nahm Victoria zuletzt kein Blatt vor den Mund, als es um das Thema Body-Positivity ging. „Natürlich habe auch ich meine Problemzonen“, erklärte sie den Reportern offen. Doch negative Gedanken über diese vermeintlichen Makel wolle sie keinesfalls zulassen. Stattdessen erklärt sie: „Ich bin fine damit und fühle mich pudelwohl in meinem Körper.“ Das will die Swarovski-Tochter auch ihren Fans mit auf den Weg geben: Es sei wichtig, mit sich selbst im Reinen zu sein und sich nicht unnötig zu belasten, findet sie.

Victoria Swarovski findet, dass das Aussehen eines Menschen keine große Bedeutung hat

„Wahre Schönheit kommt von innen, da ist schon was dran. Ich meine auch, man sollte konsequent sein und auf seinen Bauch hören“, sagt Victoria Swarovski über ihre Lebensgrundsätze. Damit liegt die Musikerin eigentlich voll auf einer Wellenlänge mit den derzeitigen Trends in Hollywood und den sozialen Netzwerken. Zwar ist der Hype um Beauty-Queens wie Kim Kardashian (41) und Kylie Jenner (24) noch immer groß, doch immer mehr Promis zeigen sich auch ohne Filter und machen ihren Followern Mut, dies ebenfalls zu tun.

Für Victoria Swarovski scheint sich diese Sichtweise auf die Dinge in jedem Fall auszuzahlen. Seit 2017 ist sie glücklich verheiratet und als Moderatorin von „Let’s Dance“ und „Das Supertalent“ kann sie sich auch in Sachen Karriere nicht beschweren. Was die Schönheitspflege angeht, setzt Swarovski übrigens auf natürliche Produkte: 2021 gründete sie die vegane Kosmetiklinie „Orimei“.