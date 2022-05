„Habe die Ehre“: Anna-Carina Woitschack moderiert im Sommer drei große Schlager-Open-Airs

Teilen

Anna-Carina Woitschack wird alle drei SchlagerHammer Open-Airs moderieren. Diese gute Nachricht verkündet die Schlagersängerin nun auf Instagram. (Fotomontage) © IMAGO / mix1 & IMAGO / auslöser-photographie

Anna-Carina Woitschack wird alle drei SchlagerHammer Open-Airs moderieren. Diese gute Nachricht verkündet die Schlagersängerin nun auf Instagram.

Für Anna-Carina Woitschack (29) wird dieser Sommer sehr besonders: Die 29-Jährige wird alle drei SchlagerHammer Open-Airs moderieren. Denn dieses Jahr finden gleich drei Sommerfestivals des Schlagerradios statt. Dabei wird es Konzerte in Berlin, Rostock und Oranienburg geben. Auf der Bühne stehen einige Größen der Schlagermusik, wie zum Beispiel Mickie Krause, Nino de Angelo, Ute Freudenberg, Vincent Gross und natürlich auch Anna-Carina Woitschack.

Die gute Nachricht postet die Schlagersängerin direkt auf ihrem Instagram-Profil. Zu einem Foto von einem Auftritt schreibt sie: „Ihr Lieben, 2019 durfte ich in Berlin den Schlager Radio Ekki-Göpelt-Preis für den besten Schlagernachwuchs entgegennehmen. In diesem Jahr habe ich die Ehre alle 3 Termine der großen SchlagerHammer TOUR nicht nur musikalisch zu erleben, sondern auch als Moderation auf der Bühne zu stehen. Sichert Euch Tickets und seid LIVE dabei“.

Anna-Carina Woitschack moderiert alle drei SchlagerHammer Open-Airs: Die Fans sind begeistert

Die drei Termine für das Sommer-Open-Air sind der 25. Juni in Berlin, der 23. Juli in Rostock und der 13. August in Oranienburg. Die Fans freuen sich sehr darüber, die Schlagersängerin nicht nur als Live-Act, sondern auch als Moderatorin zu sehen. Jemand kommentiert unter dem Bild: „Du bist einfach nur eine legendäre Sängerin und Weltklasse Moderatorin!“, und ein anderer Fan schreibt: „Freut mich für dich. 3 tolle Open Air Events mit vielen tollen Künstlern. Du wirst die Moderation toll machen. Das Singen sowieso.“