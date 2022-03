„Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen“: Sarah Engels fassungslos über Überraschung

Teilen

„Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen“: Sarah Engels hatte unvergesslichen Abend (Fotomontage) © Instagram Screenshots

Im gemeinsamen Ski-Urlaub mit ihrer Familie konnte sich Sarah Engels nun über ein wenig Zweisamkeit mit Ehemann Julian freuen. Dies hatte die Sängerin vor allem einem überraschenden Geschenk von Freunden zu verdanken.

Zillertal - Aufregende Monate liegen hinter Sarah Engels (29). Nachdem die 29-Jährige mehrere Jahre mit DSDS-Star Pietro Lombardi zusammen war (hier alle News auf der Themenseite) - und schließlich öffentlich die Trennung des RTL-Paares folgte - fand sie in Fußballer Julian Büscher (28) ihre neue Liebe. Im Mai 2021 folgte die Hochzeit der beiden Turteltauben - und wenig später die Verkündung von Sarahs zweiter Schwangerschaft. Und die Überraschungen scheinen nicht abzureißen. So erlebte Sarah Engels vor Kurzem einen unvergesslichen Abend, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels ist jetzt Zweifach-Mutter

Zwei Monate ist Solea - die Tochter von Sarah Engels und ihrem Mann Julian - inzwischen alt. „Es fühlt sich an, als hätte es nie ein Leben ohne sie gegeben. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes unser Sonnenschein“, ließ die Sängerin ihre Fans via Instagram wissen.

Jedoch ist es kein Geheimnis, dass ein Kind nicht nur viel Freude bereitet, sondern auch massig Arbeit macht. So lässt Sarah Engels ihre Fans und Follower tagtäglich am stressigen Familienalltag teilnehmen. Schließlich muss sich die 29-Jährige nicht nur um Solea, sondern auch ihren aus der Ehe mit Pietro Lombardi stammenden Sohn Alessio (6) kümmern.

Sarah Engels berichtet ihren Fans und Followern via Instagram von einem unvergesslichen Abend (Fotomontage) © Instagram Screenshots

„Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen“ - Sarah Engels hatte unvergesslichen Abend

Klar also, dass die Sängerin bei all dem Familienstress auch mal einen Tapetenwechsel braucht. So verbringen die Musikerin und ihre Familie ihre Zeit aktuell in den österreichischen Bergen. Dort fährt die 29-Jährige nicht nur viel Ski und genießt die Alpenluft - sondern wurde vor Kurzem auch von Freunden überrascht.

Lesen Sie auch „Habe letztens so Panik bekommen“: Sarah Engels Sohn Alessio schlafwandelt Sarah Engels hatte es kürzlich mit einem wahren Schreckensmoment zu tun: Alessio, der sechsjährige Sohn der DSDS-Bekanntheit, war in der Nacht nicht mehr ansprechbar, obwohl er die Augen offen hatte. Sarah in Sorge. „Habe letztens so Panik bekommen“: Sarah Engels Sohn Alessio schlafwandelt „Ihre Tochter muss Onkel zu mir sagen!“: Pietro Lombardi macht Ex-Frau Sarah Engels klare Ansage Pietro Lombardi und seine Ex-Frau Sarah Engels pflegen seit ihrer Trennung ein freundschaftliches Verhältnis. Aus diesem Grund fordert der DSDS-Star, dass die kleine Tochter der hübschen Brünette ihn „Onkel“ nennt. „Ihre Tochter muss Onkel zu mir sagen!“: Pietro Lombardi macht Ex-Frau Sarah Engels klare Ansage

Und diese Überraschung hatte es wohl in sich. Denn total begeistert berichtet Sarah Engels am nächsten Morgen ihren Fans und Followern von den gemeinsamen Erlebnissen. „Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen“, beschreibt sie den unvergesslichen Abend via Instagram-Story. „Wir haben versucht alles festzuhalten - Fotos und Videos gemacht, aber ich glaube kein Foto oder Video kann abbilden, was wir mit dem Auge und dem Herzen wahrnehmen konnten“, schwärmte der DSDS-Star weiter.

Zuerst sei es hoch auf den Berg gegangen - wo sie und Ehemann Julian von Freunden in einer kleinen, alten Hütte empfangen wurden. Dort hätten sie ihre Zweisamkeit genossen und gemeinsam gesessen, gegessen „und sooo viel gelacht“. Damit hätten ihre Freunde ihnen das schönste Geschenk gemacht, das es gibt: Zeit.

Neben schönen Überraschungen und gut genutzter „quality time“ hält der Urlaub im Zillertal für Sarah Engels und Familie jedoch nicht nur Schönes bereit. Als die Sängerin auf einem ausgiebigen Schneespaziergang ihre Zeit in der Natur genoss, gingen plötzlich Sirenen los.

Verwendete Quellen: Instagram