„Habe ja früher auf der Straße gelebt“: Michelle musste sich erst an den Wirbel um sie gewöhnen

Michelle reflektiert ehrlich über ihr Leben und ihren musikalischen Durchbruch. Die Sängerin hatte eine schwere Kindheit und Jugend.

Mit dem Lied „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ schaffte Michelle (50) 1993 den großen musikalischen Durchbruch. Acht Jahre später trat die Schlagersängerin für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und belegte mit ihrem Hit „Wer Liebe lebt“ den achten Platz. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte sich Michelle zum gefragten Superstar am deutschen Schlagerhimmel gemausert.

Allerdings war es für die als Tanja Hewer geborene Künstlerin gar nicht so einfach, ihren kometenhaften Aufstieg zu verarbeiten. Denn Michelle wuchs in schwierigen Verhältnissen auf: Mit neun Jahren kam sie in eine Pflegefamilie. Als Teenager hatte sie es sogar noch härter und war für eine Weile obdachlos. „Da habe ich wirklich eine Weile gebraucht – ich habe ja früher auf der Straße gelebt, war nie jemand. Und auf einmal hat sich jeder für mich interessiert. Das war gar nicht so einfach für mich, das wegzustecken“, offenbart die Musikerin im Interview mit dem Nachmittagsmagazin MDR um 4.

Schlagerstar Michelle: „Ohne Tiefen lernt man im Leben nichts“

Mit 14 Jahren sang Michelle in einer lokalen Band und hatte einen ersten Auftritt beim Südwestfunk. Dort wendete sich das Blatt endlich für die junge Sängerin: Schlager-Ikone Kristina Bach (60) wurde auf ihr Talent aufmerksam und empfahl sie dem Musikproduzenten Jean Frankfurter (74). Dieser war es auch, der „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ mit Michelle aufnahm.

Auch wenn ihr Leben von einigen Rückschlägen geprägt ist – unter anderem musste sie 2008 Privatinsolvenz anmelden -, bereut die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin nichts. In einem ehrlichen Rückblick erklärt sie: „Ich möchte keine Sekunde in meinem Leben zurückdrehen, weil alles, was in meinem Leben passiert ist, die Höhen aber auch die Tiefen, die gehören einfach zu meinem Leben. [...] Ohne Tiefen lernt man im Leben nichts. Wir sind alle hier, um unsere Geschichte zu leben und das Beste daraus zu machen.“ Weise Worte, die Michelle sicher durch viele schwere Momente geholfen haben.