„Habe keine Hilfe“ – Gülcan Kamps spricht über Kindererziehung

Teilen

Eigentlich kennen wir Gülcan Kamps (40) als Power-Frau, die alles hinbekommt. Auf Instagram sprach sie jetzt über ein ganz privates Thema: die Erziehung ihres Sohnes!

Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen, dürfte für viele Frauen eine riesige Herausforderung sein. Die ehemalige Viva-Moderatorin Gülcan Kamps sprach auf Instagram jetzt ganz offen darüber, wie schwierig der Drahtseilakt aus Kind und Karriere wirklich ist. Denn es ist alles andere als leicht, neben seiner Rolle als Mutter auch noch die eigene Karriere voranzubringen. „Unser Kind wird immer aktiver und ich habe immer weniger Zeit“, gesteht Gülcan. Ob sie fremde Hilfe in Anspruch nehme? „Ich habe keine Familie nah bei mir und auch keine Nanny. Das mache alles ich!“.

Besonders schwer ist für sie offenbar, die nächsten Schritte der eigenen Karriere nicht aus dem Blick zu verlieren: „Ich habe mir in den letzten Jahren beruflich etwas aufgebaut, das ich weiterführen möchte. Das ist total schwierig im Moment!“ Dass Gülcan dennoch Mama aus Liebe und Leidenschaft ist, daran lässt sie keinen Zweifel aufkommen: „Ich mache es sehr, sehr, sehr gerne. Ich liebe es Mama zu sein!“ Und für akute Stress-Situationen steht auch Ehemann Sebastian helfend zur Seite, wie Gülcan verrät.

Kind und Karriere gleichzeitig – ohne fremde Hilfe!

Gülcan wurde im Dezember 2021 zum ersten Mal Mama. Seitdem genießt sie mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps die Freuden des Eltern-Daseins. Auf Instagram postet sie regelmäßig Stories über ihren Alltag als Mama. Ihre treuen Fans begleiten das Leben des Power-Duos dabei schon seit 2007, als Gülcan und ihr Mann ihre Hochzeitsvorbereitungen in Gülcans Traumhochzeit mit ihren Fans teilten. In den letzten Jahren ist es dann etwas ruhiger um Gülcan geworden, die ihre Karriere als Moderatorin bei Viva begann. Derzeit lebt sie mit ihrem Mann in Düsseldorf und arbeitet dort als Immobilienmaklerin.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Aber ein Kind daheim ist für sie nicht genug: Sie engagiert sich zudem ehrenamtlich für das Kinderhilfswerk UNICEF. Ganz schön viel auf einmal! Das Instagram-Geständnis von Gülcan zeigt aber, wie wichtig es für die TV-Bekanntheit ist, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen. Dass sie dabei so offen und ehrlich ist und trotz der Doppelbelastung keine fremde Hilfe braucht, dürfte für viele Frauen eine riesige Inspiration sein!