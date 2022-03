„Habe zwei Mal abgetrieben“: Schwesta Ewa spricht Frauen Recht auf Abtreibung zu

Schwesta Ewa spricht offen über Abtreibung © IMAGO / Jan Huebner & IMAGO / xEventpressxGolejewskix

Schwesta Ewa spricht nun in einem Instagram Video über das Recht auf Abtreibung. Die Mutter einer zweijährigen Tochter hatte selber zwei Schwangerschaftsabbrüche.

Schwesta Ewa (37) spricht sich nun in einem Video für das Recht auf Abtreibung aus. Die Rapperin hat in ihrer Instagram Story ein Video von sich hochgeladen, in dem sie über Abtreibungen spricht. Insbesondere erzählt sie von ihren eigenen Erlebnissen und dem, was einer Freundin von ihr zugestoßen ist.

Die Rapperin spricht in dem Video über eine ihrer Freundinnen. So scheint es nicht lange her, dass diese von ihrem Partner und seiner Familie zu einem Schwangerschaftsabbruch gedrängt worden ist. Eigentlich hatte sich die Freundin auf das Baby gefreut, doch sie konnte dem enormen Druck nicht standhalten. Schwesta Ewa erzählt: „Sie wollte es gar nicht abtreiben und darum geht es mir“, und fügt hinzu: „Mich belastet es schon, was mit ihr war – ekelhafte Welt!“.

Die Rapperin hatte selbst zwei Abtreibungen

Schwesta Ewa ist Mutter von einer Tochter. Sie hatte selber zwei Abtreibungen, erzählt sie im Video: „Frauen sollten meiner Meinung nach selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper tun. Auch wenn ich es nicht für gut heiße. Aber es gibt immer Situationen im Leben, wo es nicht passt. Ich selber habe zweimal im Leben abgetrieben.“ Im Mittelpunkt steht für die 37-Jährige immer das Recht auf Selbstbestimmung.