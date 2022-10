Hartnäckiger Mythos: Charles und Dianas „geheime Tochter“: William und Harry sollen Schwester haben

Eine haarsträubende Theorie spukt seit Jahren durch die USA. Prinz Charles und Diana sollen neben den Söhnen William und Harry auch eine Tochter haben.

London – Die „geheime Enkelin“ Queen Elizabeths II. (96, † 2022) sei die Tochter König Charles‘ III. (73) und seiner ersten Frau Prinzessin Diana (36, † 1997). Sie höre auf den Namen Sarah und lebe inkognito in einer kleinen Stadt in Neuengland in den Vereinigten Staaten. Prinz William (40) sei nicht das erste Kind seiner Mutter, was die Thronfolge gehörig durcheinanderbringen würde, wenn an der Theorie, für die es keinerlei Beweise gibt, irgendetwas dran wäre. Dennoch hält sie sich hartnäckig seit der zweiten Schwangerschaft der heutigen Prinzessin von Wales, Williams Ehefrau Kate Middleton (40).

Das britische Königshaus hätte die Thronfolge nicht dem Zufall überlassen wollen, heißt es

Lady Diana Spencer, damals 19 Jahre alt, sei im Dezember 1980 von Queen Elizabeth angewiesen worden, sich gynäkologischen Tests zu unterziehen, um festzustellen, ob sie in der Lage wäre, Kinder zu gebären, bevor ihre Verlobung mit dem Thronfolger bekannt gegeben werden sollte. Zu diesem Zweck seien Diana Eizellen entnommen und mit dem Sperma von Prinz Charles erfolgreich befruchtet worden. Danach hätten die Eizellen vernichtet werden sollen, doch der Arzt habe seiner eigenen Frau den Embryo eingepflanzt, die eine Tochter auf die Welt gebracht hätte.

Die ohnehin verrückte Geschichte nimmt noch Fahrt auf: Die Leihmutter des biologischen Kindes von Charles und Diana sei nicht eingeweiht gewesen. Das Baby, ein Mädchen, wurde im Oktober 1981 geboren, zehn Wochen nach der Traumhochzeit von Charles und Diana am 29. Juli desselben Jahres und acht Monate vor Williams eigener Geburt am 21. Juni 1982, im Lindo Wing des St. Mary‘s Hospital in Paddington.

Titelseite zur „heimlichen Tochter im Globe Magazine Das Globe Magazine, ein in Amerika erscheinendes Boulevardblatt nahm die Geschichte am 29. Dezember 2014 auf einem Titelblatt mit, irrte aber dahingehend, als dass die Position Prinz Williams als zukünftiger König William V. aufgrund der jeweils bestehenden Gesetzeslage zu keiner Zeit gefährdet war. Der Succession to the Crown Act 2013, mit dem die seit langem geltenden Regeln für die Thronfolge geändert wurden, sodass das älteste Kind unabhängig vom Geschlecht erben kann, erhielt im April die königliche Zustimmung. Das Gesetz gilt jedoch nur rückwirkend für Personen, die nach dem 28. Oktober 2011, dem Jahr, in dem es erstmals vorgelegt wurde, geboren wurden.



Besteht die geschmacklose Theorie den Faktencheck?

Einem hartnäckigen Mythos folgend, hätten Prinz William und Prinz Harry eine ältere Schwester in den USA (Fotomontage). © Chris Jackson/dpa & dpa

Wie bei allen Mythen ranken sich aufgrund der dünnen Faktenlage um den schrecklichen Unfalltod von Lady Di leider besonders viele Hirngespinste. Nach eigener Aussage hat sich Diana vor ihrer Verlobung mit Charles einer gynäkologischen Untersuchung unterzogen. „Ich musste mich untersuchen lassen, bevor ich ihn heiraten durfte“, sagte sie ihrer Vertrauten Elsa Bowker, die seit 1992 mit der damaligen Prinzessin von Wales befreundet war, aber im Jahr 2000 verstarb.

Auch der behandelnde Arzt lässt sich mit ziemlicher Sicherheit ermitteln. Der inzwischen verstorbene Sir George Pinker (82, † 2007) war der Chirurgen und Gynäkologen der Royal Family. Die Spur verläuft im Sande. Bleibt noch ein Fiktion-Roman, der 2011 von einer New Yorker Geschäftsfrau im Selbstverlag erschienen ist und dessen Plot sich seitdem verselbstständigt hat. Auch kann man getrost davon ausgehen, dass ein DNA-Test ein Leichtes für ein Königshaus ist, dass ja angeblich auch die Gebärfähigkeit einer künftigen Königin überprüft. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk