Nach Iris Klein: Nun soll Yvonne Woelke auch Beziehung von Patricia Blanco zerstört haben

Von: Sarah Wolzen

Nachdem sich Peter Klein in Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke verliebt hat, ist seine Ehe mit Iris am Ende. Nun kommt heraus, dass Yvonne auch am Liebes-Aus zwischen Patricia Blanco und ihrem Verlobten Andreas Ellermann schuld sein soll.

Hamburg – Während „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wünschte sich Iris Klein (55) wohl, jemand würde ihren Peter (55) aus dem Versace Hotel holen, denn schließlich witterte sie eine Affäre ihres Mannes mit Dschungelbegleitung Yvonne Woelke (41). Beide dementierten die Fremdgehvorwürfe zwar, später lenkte Peter jedoch ein, gab zu, dass er in Yvonne verliebt sei und Iris prompt die Schuld an seinen Gefühlen.

Bizzares Liebes-Hin-und-Her bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann

Nachdem ihretwegen schon die Ehe der Kleins zerbrach, soll Yvonne Woelke nun auch schuld am Liebes-Aus zwischen Patricia Blanco (51) und deren On/Off-Verlobten Andreas Ellermann (56) sein. Der Multimillionär und die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (85) hatten vor wenigen Tagen ihre Beziehung für beendet erklärt. Zumindest er, denn Patricia Blanco wollte das Liebes-Aus nicht einsehen und lehnte die Trennung ab.

Kracht es wegen Yvonne Woelke (m.) nun auch bei Andreas Ellermann und seiner Partnerin Patricia Blanco? (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Andreas Ellermann & Star-Media/APress/Imago

Doch wie passt Yvonne Woelke in dieses Bild? Zusammen mit Erotikmodel Micaela Schäfer sang die 2018 den WM-Song „Germany Olé“ – aufgenommen von Andreas Ellermann. Auf Instagram postete der nun ein Foto, das ihn ganz vertraut mit der Blondine zeigt. Zu viel für Patricia! „Andreas hat mich damit provoziert auf 190! Er weiß, dass ich die Frau nicht mag. Sie mischt sich in meine Beziehung und Familienangelegenheiten ein, die sie nix angehen“, erklärt sie gegenüber bild.de.

Andreas Ellermann - Moderator, Sänger, Entertainer Patricia Blancos On/Off-Verlobter Andreas Ellermann wurde 1965 in Reinbek geboren und wuchs in der Nähe von Hamburg auf. Schon früh entdeckte er seine Liebe für die Kunst, spielte Theater und schrieb selbst Theaterstücke und trat als Sänger in Erscheinung. Seit Jahren moderiert er verschiedene TV- und Radioformate, u.a. seit 2014 „Ellermanns Welt“ bei Hamburg 1. Mit Patricia Blanco war er auf Sat.1 bei „Promis Privat“ zu sehen.

Yvonne Woelke soll schuld sein an Patricia Blancos kaputter Beziehung

Die Beschuldigte meldet sich auch selbst zu Wort: „Patricia mochte mich von Anfang an nicht. Ich hätte angeblich gesagt, sie sei nur wegen des Geldes mit Andreas zusammen.“ Ob Andreas Ellermann und Patricia Blanco trotz Trennung und dieser Provoktion doch noch zueinander finden? Man darf gespannt sein.

Kein gutes Bild von ihrer einstigen Freundin und IBES-Begleiterin hat inzwischen auch Djamila Rowe. Die Dschungelkönigin hat Yvonne Woelke jetzt sogar die Freundschaft gekündigt.