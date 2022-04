„Haben so Bock!“: Oli P. zeigt erste Einblicke vom großen „Schlagerfest XXL“ mit Florian Silbereisen

Das Schlagerspektakel kann beginnen: Florian Silbereisen und seine musikalischen Gäste touren wieder durch Deutschland und Österreich.

Es ist wieder so weit: Das „Schlagerfest XXL“ mit Florian Silbereisen (40) geht in die nächste Runde! Der Startschuss fällt am heutigen Dienstag (26. April) in der Sachsen-Arena in Riesa. Das Schlagerspektakel kann man anschließend einen Monat lang fast jeden Tag in einer anderen Stadt erleben. Bis zum 28. Mai tourt Florian Silbereisen mit seinen prominenten Gästen durch Deutschland und Österreich. Ihren glorreichen Abschluss findet die Konzertreihe am 28. Mai in der Wiener Stadthalle.

Mit von der Partie ist auch Oli P. (43). Der Sänger gibt seinen Instagram-Followern nun spannende Einblicke in die große Schlager-Tour. Auf seinem Account teilte er eine Reihe von Fotos, die ihn und andere Schlagerstars bei der Vorbereitung des Musikevents zeigen.

So können die Fans Schnappschüsse von Künstlern wie Ramon Roselly (28), Ross Antony (47), Thomas Anders (59) und natürlich Florian Silbereisen erhaschen. Auf einem Selfie grinst der „Flugzeuge im Bauch“-Interpret in die Kamera, während seine Musikerkollegen im Hintergrund emsig mit den Vorbereitungen zu der rund drei Stunden langen Show beschäftigt sind.

„Schlagerfest XXL“: Oli P. freut sich auf 25 Städte und Hallen

Dazu schrieb Oli P.: „Nach mehr als zwei Jahren haben wir unsere Tournee wieder aufgenommen und sind fleißig am Proben! Dienstag fällt der Startschuss in Riesa. Danach sind wir bis Ende Mai unterwegs. 25 Städte und Hallen.“ Die Motivation des Schlagerfest-Teams könnte nach der Corona-Zwangspause jedenfalls nicht größer sein. „Wir haben so Bock!“, kündigte der ehemalige GZSZ-Schauspieler an.

Als weitere Gäste geben sich außerdem Eric Philippi (25), Matthias Reim (64), Marianne Rosenberg (67) und Jürgen Drews (77) die Ehre. Auch die Schweinfurter DDC Breakdancer sind mit dabei – zum mittlerweile bereits sechsten Mal.

Für Jürgen Drews stellt das „Schlagerfest.XXL“ übrigens eine ganz besondere Konzertreihe dar. Denn eigentlich hatte der „König von Mallorca“ in seinem Podcast angekündigt, in Zukunft beruflich kürzerzutreten und weniger Auftritte zu machen. Für Florian Silbereisen macht er dann aber doch gerne eine Ausnahme.