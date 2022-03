„Haben uns nichts sehnlicher gewünscht“: DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut ist schwanger

„Nicht so vorlaut“: Florian Silbereisen bewirbt DSDS während Dschungelcamp – und spaltet Zuschauer

Große Überraschung beim Dschungelcamp-Auftakt: In einer Werbepause flimmerte plötzlich Schlagerstar Florian Silbereisen über die Fernsehbildschirme und bewarb in einem an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ angelehnten Spot den Staffelstart von „Deutschland sucht den Superstar“. Das sorgte bei den RTL-Zuschauern für gemischte Gefühle.