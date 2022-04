„Habt mich getragen die Jahre“: Frank Schöbel feiert 60. Bühnenjubiläum und dankt seinen Fans

Schlagerstar Frank Schöbel feiert sein 60. Bühnenjubiläum © IMAGO / Bildagentur Monn

Frank Schöbel begann seine Karriere im zarten Alter von nur 19 Jahren. Heute blickt er bereits auf sechs Jahrzehnte in der Schlagerbranche zurück.

Berlin – Das muss ihm erstmal jemand nachmachen! Seit sage und schreibe sechs Jahrzehnten steht Frank Schöbel (79) bereits auf der Bühne. Zu seinem besonderen Jubiläum am 1. April ließ es sich der Schlagerstar nicht nehmen, seiner treuen Fangemeinde für ihre langjährige Unterstützung zu danken. Ohne sie, so Schöbel im Interview mit „MDR um 4“, hätte er es niemals bis an die Spitze der Charts geschafft. Und auch heute noch steht seine Fans geschlossen hinter dem Sänger.

„Ihr habt mich getragen die Jahre“, richtete Schöbel in der Nachmittagssendung das Wort an seine Fans, „ich habe zwar in den Wald hineingerufen, aber ihr habt herausgerufen. Vielen Dank dafür!“ Trotz seines enormen Erfolgs hat der gebürtige Leipziger also nicht vergessen, wie wichtig das Publikum für seine Karriere ist.

Doch Schöbel weiß auch, dass die Zeiten sich geändert haben. Heute sei es seiner Meinung nicht mehr so leicht, in der Schlagerbranche Fuß zu fassen. „Das war ein Start, das kannst du gar nicht so bauen heute. Ist ganz schwer, weil es viel zu viele Sender gibt“, sagt er über seine ersten Hits.

Im zarten Alter von 19 Jahren steht Frank Schöbel das erste Mal auf einer Bühne

Die Musik wurde Frank Schöbel sozusagen in die Wiege gelegt. Seine Mutter, die Opernsängerin Käthe Brinkmann (†91), motivierte den damals 19-Jährigen zu seinem ersten Auftritt im „Haus Leipzig“ — und von da an ging es nur noch bergauf.

In den Siebzigern war Schöbel einer der wenigen DDR-Künstler, die auch in der Bundesrepublik regelmäßig vor Publikum sangen. Insbesondere seine Darbietung des Liedes „Ja, der Fußball ist rund wie die Welt“ bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Frankfurt blieb dabei in Erinnerung.

Später stand Frank Schöbel außerdem mehrfach für Filmproduktionen der „DEFA“ vor der Kamera, in denen er sein Talent als Schauspieler unter Beweis stellte. Während viele DDR-Musiker nach der Wende an Beliebtheit einbüßten, schaffte es das Multitalent aus dem Osten auch im vereinten Deutschland Charterfolge zu erzielen. 2007 erhielt Frank Schöbel den „Amiga Platin Award“ für sein Lebenswerk.