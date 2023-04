HadeB-Samantha verrät, wer der Vater ihres Babys ist

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin Samantha hat eine Tochter bekommen. Lange spekulierten die Fans, wer der Vater sein könnte.

Wer ist der Vater von Samanthas (34) Sohn? Die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin hatte 2019 in der Show ihren Serkan (38) kennengelernt. Etwa zwei Jahre später bekam das Paar ihr erstes Baby. Im letzten Jahr trennten sich die beiden jedoch überraschenderweise. Jetzt hat Samantha wieder ein Kind bekommen – doch sie sprach bis jetzt nicht über den Vater des Kindes.

Bisher hielt sich die Blondine mit weiteren Informationen zu ihrer Schwangerschaft zurück. Die Fans spekulierten jedoch, dass es sich bei Serkan um den Vater handelt. Doch in den ersten Monaten nach der Geburt ging die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin nicht auf die Gerüchte ein. Sie postete auf Instagram ein Foto ihrer Tochter Sesilia Estelle und schrieb aus deren Sicht dazu: „Aber manchmal ist es besser, die Entscheidungen anderer einfach hinzunehmen und nicht weiter zu hinterfragen. Manchmal hat es Gründe, die wir selber leider nicht beeinflussen können.“

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Samantha bestätigt, wer der Vater von Sesilia ist

In einer Fragerunde in ihrer Instagramstory verrät Samantha nun Wochen später endlich, wer genau der Vater ihres Babys ist. Die Antwort fällt eindeutig aus: Es ist Serkan! „Ja! Natürlich! Auch wenn scheinbar das Gerücht in die Welt gesetzt wurde, sie wäre nicht von ihm“, verkündet Samantha. Mit dem Hashtag #alleinerziehend beschreibt die Steuerfachangestellte ihren Alltag und meinte zudem in ihrer Instagram Story: „Der Alltag ist noch ziemlich stressig. Wenn der kleine Zwerg schläft, gehört meine volle Aufmerksamkeit dem großen Zwerg.“