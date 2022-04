„Hätte gerne noch viele Kinder gehabt“: Iris Klein hatte vier Fehlgeburten

Iris Klein musste mehrere Fehlgeburten erleiden © Instagram.com/iriss_klein_mama_

Iris Klein spricht über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Die Reality-TV-Teilnehmerin erlitt gleich vier tragische Fehlgeburten. Dabei hätte sie gerne noch viele Kinder auf der Welt begrüßt.

Mallorca – Normalerweise kennt man Iris Klein (54) als gut gelaunten und stets fröhlichen Menschen. In ihrer Instagram-Story schlug die Ex-Dschungelkönigin nun aber ungewohnt ernste Töne an und sprach über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. Denn obwohl sie glückliche Dreifachmama ist und die Kinder Tobias Katzenberger (37), Daniela Katzenberger (35) und Jenny Frankhauser (29) großgezogen hat, hätte Iris gerne noch mehr Babys auf der Welt begrüßt. Das Schicksal wollte es aber leider anders und die Mama musste gleich mehrere schmerzhafte Tragödien verkraften.

„Ich hatte drei Kinder geboren und vier Fehlgeburten. Danach musste meine Gebärmutter leider raus“, enthüllte die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin auf die Frage eines Instagram-Followers. Der Schritt war nötig, weil Iris an Endometriose litt und deshalb starke Schmerzen hatte. Die Sehnsucht nach weiterem Nachwuchs scheint sie aber nie ganz losgelassen zu haben. „Schade, ich hätte gerne noch viele Kinder gehabt“, fügte sie hinzu.

Iris Klein: Kinderwunsch mit Ehemann Peter bleibt unerfüllt

Zu gerne hätte Iris auch mit ihrem Ehemann Peter Klein ein gemeinsames Baby auf der Welt begrüßt. Dieser Kinderwunsch bleibt leider für immer unerfüllt. Bereits 2020 enthüllte Iris auf Instagram, dass sich das Paar, das mittlerweile seit 16 Jahren verheiratet ist, „sehr gerne“ gemeinsamen Nachwuchs gewünscht hätte.

Ihre ungeborenen Babys wird die Mallorca-Auswanderin jedenfalls nie vergessen. Vor vielen Jahren erlitt Iris eine Zwillingsfehlgeburt, die sie schwer geprägt hat. Ihren beiden Söhnen hatte sie sogar schon Namen gegeben. „Adrian und Kevin schweben immer noch bei uns in der Familie als Engel mit“, trauerte sie im Gespräch mit RTL. Wohl auch aufgrund dieser tragischen Erfahrungen ist Iris Klein ihre Familie heute so heilig.

„Die Liebe, die ich den zweien niemals geben konnte, die verteile ich natürlich auf meine Kinder und auf meine Enkelkinder“, betonte sie. Umso mehr freut sich die Reality-TV-Teilnehmerin nun über die Schwangerschaft ihrer Tochter Jenny Frankhauser, die zusammen mit ihrem Partner Steffen ihr erstes Kind erwartet.