Massive Kritik an Meghan Markles Variety-Interview und Spotify-Podcast

Von: Annemarie Göbbel

Viel Kritik muss Meghan Markles für ihr „Variety“-Interview als Queen-Hommage und an ihrer neuen Podcast-Folge mit Paris Hilton einstecken. Doch die Herzogin wird auch als Presse-Genie gefeiert. Im Gespräch ist sie allemal.

Montecito – Erst wollte Meghan Markle (41) ihr großes Interview mit Variety einstampfen. Doch nach der Trauerzeit um Queen Elizabeth II. (96, † 2022) erschien es verwandelt als Hommage an die große Königin. Meghans Hochglanz-Tribut ruft heftige Reaktionen hervor, genauso wie ihre Podcast-Folge mit Paris Hilton, in der sie sich den Klischees von „Bimbos“ und „dummen Blondinen“ annahm. Für beides hagelt es Kritik von allen Seiten.

Meghan wird gemocht – oder eben nicht. Dazwischen gibt es nicht viel

Was auch immer die Herzogin von Sussex an Arbeiten abliefert, wird im Anschluss von den Medien seziert. Die einen feiern sie, die anderen regen sich über sie auf, doch was sie tut, findet Beachtung. Was sie trägt, wird gekauft, doch Tags darauf gibt es Presseschelte für die Summen, die sie für ihre Designergarderobe ausgibt. Keine Frage, Meghan polarisiert. Ist die Aufregung kalkuliert?

Der Tod der Queen änderte alles. Nur acht Tage früher hatte Meghan an einem Glitzer-Covershooting und einem womöglich brisanten Interview für das Variety-Magazin gearbeitet. Aus Pietät zog sie es zurück und stimmte nach einer angemessenen Trauerphase zu, Hochglanzfotos, Interview und Videomitschnitt als Tribut an die Queen gekennzeichnet herauszugeben.

Meghans Interview in Variety Meghan Markle gibt in ihrem Variety-Interview Einblicke über ihre Rückkehr nach Hollywood – als Produzentin – und zeigt beim Cover-Shooting, dass sie den Hollywoood-Glamour verkörpert wie keine andere. Auf der San Ysidro Ranch in Montecito, also in der Gegend, die Prinz Harry und sie seit zwei Jahren ihr Zuhause nennen, wurde das Magazincover geshootet.

Sobald Meghan etwas veröffentlicht, stehen die Kritiker Schlange

Meghan ist sehr erfolgreich mit ihrem Podcast bei Spotify, ob sie dabei sympathisch wirkt, ist offenbar eine andere Frage (Fotomontage). © Screenshot @archewell_hm & Doug Peters/Imago

Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Radiomoderatorin Jackie „O“ Henderson (47) warf Meghan Markle eine Falschheit in der Stimme vor. Meghans optimistische kalifornische Art, in Interviews zu sprechen, lasse sie wenig sympathisch erscheinen, meinte sie. Es sei schwer, Meghan zu mögen, weil sie immer so unaufrichtig klingen würde, sagte sie in ihrer „The Kyle and Jackie O Show“.

In ihrer äußerst erfolgreichen Spotify-Podcast-Folge mit Paris Hilton als Gast ließ Meghan offen ihre Zeit als Showgirl Revue passieren, besonders die Konflikte, die sie damit hatte. Daraufhin meldeten sich neben zwei Ex-Kolleginnen aus der Show auch „Sister Act“-Star Whoopie Goldberg (66) zu Wort, sie würde anderen Frauen ein schlechtes Gewissen machen, die nur versuchten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ob Meghans Selbstvermarktungs-Konzept Polarisierung vorsieht, bleibt allerdings vorerst ihr Geheimnis. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk