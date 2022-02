Halle Berry glaubt an intelligentes außerirdisches Leben

Schauspielerin Halle Berry glaubt fest an intelligentes außerirdisches Leben. (Archivbild) © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Beeindruckt von ihrer Rolle in Roland Emmerichs Katastrophenfilm „Moonfall“ spricht Schauspielerin Halle Berry im Interview über die Faszination Universum. An intelligentes Leben im All glaubt sie fest.

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Halle Berry (55, „Monster’s Ball“) ist „sehr fasziniert“ davon, mehr über das Universum zu erfahren. „Ich weiß, dass wir nicht das einzige intelligente Leben sind“, sagte die Schauspielerin im dpa-Interview.

„Ich fantasiere, dass es noch vor meinem Ableben Erkenntnisse und konkrete Beweise geben wird, was das sein könnte.“ In Roland Emmerichs neuem Katastrophenfilm „Moonfall“ begibt sich Berry als Astronautin und Nasa-Chefin ins Weltall. Eine mysteriöse Kraft hat den Mond aus seiner Umlaufbahn gebracht, nun droht der Aufprall auf die Erde.

Dreharbeiten während Pandemie

Die Dreharbeiten mitten während der Corona-Pandemie, noch bevor es Impfstoffe gab, seien eine „große Herausforderung“ gewesen, sagt Berry. „Meine Wasserflasche wurde zum besten Freund, denn das war das Nächste an meiner Seite“, scherzte die Schauspielerin. Auf dem Set hätten sie alle Abstand voneinander halten müssen. „Aber ich war sehr dankbar dafür, einen Job zu haben“, betonte die Schauspielerin. Viele Hollywood-Produktionen waren eingestellt oder verschoben worden. Den Kinogängern legt Berry das Katastrophen-Spektakel „Moonfall“ als einen „spaßigen Ausflug“ raus aus dem Pandemie-Alltag ans Herz. dpa