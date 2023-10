Ehrliche Worte: Anna-Maria Ferchichi würde Affäre von Bushido geheim halten

Seit über elf Jahren sind Anna-Maria Ferchichi und Bushido mittlerweile verheiratet. Auf Instagram geht die Achtfach-Mama nun auf das Thema Untreue ein.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (41) spricht Klartext! Die Influencerin versorgt ihre 711.000 Follower auf Instagram regelmäßig mit Einblicken in ihren turbulenten Alltag. Als Achtfach-Mama hat die Frau von Bushido (45) schließlich alle Hände voll zu tun. In einer aktuellen Frage-Antwort-Runde wurde sie nun mit einem brisanten Thema konfrontiert.

Was wäre, wenn? Wie würde Anna-Maria Ferchichi reagieren bei einer Affäre reagieren?

Anna-Maria rief ihre Fans in ihrer Story dazu auf, ihr Fragen zu stellen, die mit „Was wäre, wenn …“ begannen. Daraufhin wollte eine Userin wissen, wie sie damit umgehen würde, wenn ihr Mann fremdgehen würde.

„Puh, eine schwierige Frage“, räumte die Schwester von Sarah Connor (43) ein. „Würde es mich verletzen? Ja! Wäre mein Herz gebrochen? Ja!“ Gleichzeitig erklärte sie: „Würde ich alles deshalb aufgeben, was wir haben? Acht anderen Menschen das Herz brechen, weil mein Partner in einem Moment ‚schwach‘ war? Womöglich nicht! Würde es etwas zwischen uns verändern? Ja!“

Ehrliche Worte: Anna-Maria Ferchichi würde Affäre von Bushido geheim halten © Instagram/ anna_maria_ferchichi

Anna-Maria Ferchichi: „Unsere Probleme gehen die Kinder nichts an“

Eine Affäre könne und wolle Anna-Maria nicht verzeihen. „Nichtsdestotrotz würde ich es niemals unseren Kindern erzählen“, fügte sie hinzu. „Unsere ‚Probleme‘ gehen die Kinder nichts an! Ich bin nicht die Art von Mensch, die dann bösartig werden würde. Ich würde mich zurückziehen und konsequent sein.“ Die Dubai-Auswanderin würde ihre Kinder also selbst in dieser schwierigen Situation an erste Stelle setzen.

Glücklicherweise scheint das Thema Untreue in der Ehe von Anna-Maria und Bushido keine Rolle zu spielen. „Ich bin unendlich dankbar, dass Eifersucht keinen Platz in unserer Ehe hat und ich würde jeder Frau den Rat geben, sich erst damit zu beschäftigen, sollte es jemals so weit sein“, erklärte die gebürtige Delmenhorsterin. „Man kann niemanden dazu zwingen, einem treu zu sein und Theater und Kontrolle sind sehr unattraktiv.“

Apropos Anna-Maria Ferchichi: Die Frau von Bushido hatte vor ein paar Monaten eine Eileiterschwangerschaft. Anna-Maria Ferchichi leidet noch immer an den Folgen. Verwendete Quellen: Instagram/ anna_maria_ferchichi