Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels

Yvonne Woelke wurde gerade wegen einer angeblichen Affäre mit Iris Kleins Mann Peter Klein verlassen. Die „Unter uns“-Schauspielerin war früher Model und posierte auch in High Heels und knappen Outfits auf den Red Carpets.

1 / 33 Vor ihrer Bekanntheit als Dschungelcamp-Begleitung war Yvonne Woelke auch Model. Durch die angebliche Affäre mit Peter Klein wurde sie sehr bekannt. © Imago Images

2 / 33 2002 nahm Yvonne Woelke als Miss Berlin an der Wahl zur Miss Deutschland teil und sag beim Model-Wettbewerb. © Imago Images

3 / 33 2003 war Yvonne Wolke sogar mit Rotlicht-Größe Rolf Eden zusammen und ließ sich auf einem Venezianischen Maskenball in Berlin fotografieren. © imago stock&people via www.imago-images.de

4 / 33 2006 versuchte sich Yvonne Woelke als Model. © imago stock&people

5 / 33 Die ersten Modelbilder von Yvonne Woelke aus dem Jahr 2006. © imago stock&people

6 / 33 Yvonne Woelke spielte nach ihren Anfängen als Model in vielen deutschen Filmen und TV-Serien mit, darunter auch „Unter uns“ oder „Alarm für Cobra 11“. © imago stock&people

7 / 33 2006 entstanden diese Model-Bilder von Yvonne Woelke beim Shooting mit Thomas Lebie. © imago stock&people

8 / 33 2006 entstanden diese Model-Bilder von Yvonne Woelke beim Shooting mit Thomas Lebie. © imago stock&people

9 / 33 Bei der Release-Party zu Harald Glööcklers Magazin trug Yvonne Woelke auf dem Roten Teppich in Berlin Halterlose und präsentierte diese den Fotoggrafen. © via www.imago-images.de

10 / 33 Micaela Schaefer und Yvonne Woelke auf dem schwarzen Teppich am 14. Maerz 2013. Das Berlin Dungeon öffnete damals seine Tore. © Eventpress Herrmann via www.imago-images.de

11 / 33 2013 kam es zu diesem Schnappschuss von Yvonne Woelke mit Otto Walkes. © Instagram Yvonne Woelke

12 / 33 Yvonne Woelke, Kader Loth und Djamila Rowe beim 115. Presseball Berlin im Best Western Premier Hotel 2014. © imago stock&people

13 / 33 Katja Kuehne, Micaela Schäfer und Yvonne Woelke bei der Premiere der neuen Show Revolution 1848 im Berlin Dungeon. © imago stock&people

14 / 33 Yvonne Woelke mit Begleitung Stefan, Blauer Ball 2016 im Hotel Atlantic, Hamburg. © Eventpress MP via www.imago-images.de

15 / 33 Yvonne Woelke bei der Verleihung des Echos 2016 in Berlin. © VISTAPRESS / G. Chlebarov via www.imago-images.de

16 / 33 Micaela Schäfer und Yvonne Woelke bei der Matthias Maus Mbrilliant Fashion Night 2016 auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. © imago stock&people

17 / 33 Rolf Zacher, Menderes Bagci, Yvonne Wölke und Julian F.M. Stoeckel bei der „Gala 4 Charity“ in Berlin 2016. © POP-EYE/Rene du Vinage via www.imago-images.de

18 / 33 Yvonne Woelke, Micaela Schäfer und andere Models beim Photocall zur Fußball EM vor dem Brandenburger Tor 2016. © imago stock&people

19 / 33 Yvonne Wölke, Micaela Schäfer und Mandy Lange beim Photocall zum Micaela Schäfer Kalender 2016. © Imago Images

20 / 33 Micaela Schaefer und Yvonne Woelke auf dem 183. Oktoberfest 2016 auf der Theresienwiese in München. © via www.imago-images.de

21 / 33 Micaela Schäfer, Yvonne Wölke und Janina Youssefian präsentierten ihren eigenen Look zum Thema Oktoberfest 2016 vor dem Brandenburger Tor. © Eventpress Fuhr via www.imago-images.de

22 / 33 Micaela Schaefer, Harald Gloeoeckler, Julian F. M. Stoeckel und Yvonne Woelke bei der Welcome Party 2018 zu Ehren Harald Gloeoeckler im Salon Cocoon. © Ralf Mueller

23 / 33 84963975.jpg © Klaus-Dietmar Gabbert dpa

24 / 33 Yvonne Woelke beim Maskenball in Berlin 2017. © Ralf Mueller

25 / 33 Die Schauspielerin war zu dieser Zeit auf vielen Veranstaltungen und Filmpremieren und posierte in freizügigen Outfits für die Fotografen. © Ralf Mueller Imago

26 / 33 Die damaligen Freunde (2018) von Yvonne Woelke: Djamilia Rowe und Willi Herren. © Instagram Yvonne Woelke

27 / 33 Yvonne Woelke und Micaela Schaefer bei der Ankunft zum 3.ten Public Viewing zum Start des Dschungelcamps 2018 in Berlin. © Ralf Mueller

28 / 33 „Ich wünsche Euch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Mega Wetter“; schrieb Yvonne Woelke 2019 zu einem Foto vor einem Motorrad. © Instagram Yvonne Woelke

29 / 33 Yvonne Woelke, Prinz Marcus von Anhalt, Micaela Schäfer und Jill Hardener (von links) bei der Bar-Eröffnung von Olivia Jones 2019 auf St. Pauli. © Chris Emil Janßen via www.imago-images.de

30 / 33 Yvonne Woelke im Dezember 2016 im Club-Outfit: „Gleich geht‘s los zum World Club Dome“, schrieb die angebliche Affäre von Peter Klein. © Instagram Yvonne Woelke

31 / 33 imago0132224299h.jpg © Frederic Kern via www.imago-images.de

32 / 33 „So ein schönes Wetter. Ich liebe Australien. Liebe Grüße an Deutschland“, schrieb Yvonne Woelke Ende Januar bei Instagram. Sie war beim Dschungelcamp 2023 die Begleitung von Djamila Rowe. © INstagram Yvonne Woelke

33 / 33 Nach den Affären-Gerüchten um Peter Klein landete Yvonne Wolke bundesweit in den Schlagzeilen. Nach Attacken von Ehefrau Iris Klein wurde die Schauspielerin von ihrem Ehemann verlassen. © IMAGO/STAR-MEDIA

Berlin - Gerade ist die angebliche Affäre von Yvonne Wolke und „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Peter Klein das Thema in den Medien. Angeblich sollen die beiden am Frankfurter Flughafen bei der Rückkehr aus dem Dschungelcamp in Australien beim Knutschen erwischt worden sein. Doch die Schauspielerin aus Berlin streitet die Vorwürfe ab.

Das Drama in Daniela Katzenbergers Familie spitzt sich zu. Sie äußert sich nun zu den Gerüchten um die Dschungelcamp-Affäre von Peter Klein. Wegen der Gerüchte musste Peter Kleins Ehefrau Iris ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In einem Interview mit RTL spricht Yvonne Woelke sogar Klartext. Doch Iris Klein glaubt ihr kein Wort. Es scheint, als sei das letzte Wort in dem Affären-Drama um Peter, Iris und Yvonne noch nicht gesprochen. Was viele Leser nicht wussten: Vor ihrer Karriere als Schauspielerin war Yvonne Woelke Model und zeigte sich in Strapsen, High Heels und oben ohne bei Shootings.

Neben Model-Shootings und Werbeauftritten folgten auch weitere Rollen für Yvonne Wolke wie etwa in Unschuld und vor allem Serien wie Tatort, Verbotene Liebe, Schmetterlinge im Bauch, Meine wunderbare Familie, Alarm für Cobra 11 oder Unter uns.

Verwendete Quellen: Imago Images, dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von einem Redakteur überarbeitet